Польское гражданство — какое требование хотят ужесточить для иностранцев

Многие украинцы, которые выехали за границу, могут претендовать на гражданство ЕС по натурализации. Однако в Польше планируют увеличить минимальный срок непрерывного проживания для приобретения права на оформление второго паспорта.

Об этом говорится в материале специализированного издания PAP.

Гражданство Польши по натурализации

На сайте Отдела по делам граждан и иностранцев перечислены условия для получения польского гражданства. Необходимо выполнить такие условия:

легально проживать на территории государства минимум три года без перерыва на основании разрешения;

иметь стабильный и регулярный источник дохода в Польше;

иметь юридическое право на жилье.

Немало украинцев, которые выехали в поисках защиты от полномасштабной войны, за годы пребывания в Польше могут рассчитывать на получение гражданства. Но президент Кароль Навроцкий подал в Сейм законопроект, предусматривающий увеличение минимального непрерывного срока проживания до десяти лет.

В случае принятия предложения иностранцев обяжут находиться на территории Польши по крайней мере десять лет вместо нынешних трех, дабы получить право на оформление местного паспорта. В обосновании к документу говорится, что трехлетний срок является недостаточным для полноценной интеграции в общество.

"Потому что гражданство — это прежде всего принадлежность к политической, исторической, культурной и аксиологической общности, которая влечет за собой не только каталог прав, но и обязанность заботиться и нести ответственность за общее благо", — говорится в пояснительной записке.

Срок натурализации в других странах ЕС

Еще одна причина нововведения — несоответствие нынешнего срока натурализации условиям в других европейских странах. Например, от иностранцев требуют непрерывного проживания в течение:

8 лет — в Венгрии;

10 лет — в Италии, Австрии и Испании;

5 лет — во Франции.

Тогда как трех лет, по мнению президента Польши, недостаточно для овладения языком на уровне В1, понимания культуры и полной адаптации к социальным/правовым реалиям. Зато срок 10 лет соответствует европейским стандартам и будет способствовать лучшей ассимиляции иностранцев.

