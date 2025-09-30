Видео
В Польше хотят усилить условия для получения гражданства — детали

В Польше хотят усилить условия для получения гражданства — детали

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 12:50
Польское гражданство — какое требование хотят ужесточить для иностранцев
Польские паспорта. Фото: Pexels

Многие украинцы, которые выехали за границу, могут претендовать на гражданство ЕС по натурализации. Однако в Польше планируют увеличить минимальный срок непрерывного проживания для приобретения права на оформление второго паспорта.

Об этом говорится в материале специализированного издания PAP.

Читайте также:

Гражданство Польши по натурализации

На сайте Отдела по делам граждан и иностранцев перечислены условия для получения польского гражданства. Необходимо выполнить такие условия:

  • легально проживать на территории государства минимум три года без перерыва на основании разрешения;
  • иметь стабильный и регулярный источник дохода в Польше;
  • иметь юридическое право на жилье.

Немало украинцев, которые выехали в поисках защиты от полномасштабной войны, за годы пребывания в Польше могут рассчитывать на получение гражданства. Но президент Кароль Навроцкий подал в Сейм законопроект, предусматривающий увеличение минимального непрерывного срока проживания до десяти лет.

В случае принятия предложения иностранцев обяжут находиться на территории Польши по крайней мере десять лет вместо нынешних трех, дабы получить право на оформление местного паспорта. В обосновании к документу говорится, что трехлетний срок является недостаточным для полноценной интеграции в общество.

"Потому что гражданство — это прежде всего принадлежность к политической, исторической, культурной и аксиологической общности, которая влечет за собой не только каталог прав, но и обязанность заботиться и нести ответственность за общее благо", — говорится в пояснительной записке.

Срок натурализации в других странах ЕС

Еще одна причина нововведения — несоответствие нынешнего срока натурализации условиям в других европейских странах. Например, от иностранцев требуют непрерывного проживания в течение:

  • 8 лет — в Венгрии;
  • 10 лет — в Италии, Австрии и Испании;
  • 5 лет — во Франции.

Тогда как трех лет, по мнению президента Польши, недостаточно для овладения языком на уровне В1, понимания культуры и полной адаптации к социальным/правовым реалиям. Зато срок 10 лет соответствует европейским стандартам и будет способствовать лучшей ассимиляции иностранцев.

Напомним, чтобы избежать очередей на границе с Польшей, стоит ехать по будням, ночью или утром, а маршрут прокладывать через менее загруженные пункты пропуска, например "Нижанковичи" или "Смильница".

Также мы писали, к чему готовиться украинцам, которые планируют пересечь границу с Польшей в октябре 2025 года. Путешественников ждут строгие проверки и задержки из-за новой системы въезда/выезда EES.

Польша гражданство документы украинцы в Польше нововведение
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
