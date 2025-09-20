Видео
Главная Экономика Гражданство ЕС — где можно быстро получить паспорт и что нужно

Гражданство ЕС — где можно быстро получить паспорт и что нужно

Ua ru
Дата публикации 20 сентября 2025 13:10
Гражданство за инвестиции — где в Европе можно "купить" паспорт и сколько это стоит
Девушка в аэропорту. Фото: Pexels

В Украине приняли закон о двух и более гражданствах, позволив людям официально иметь несколько паспортов. Это открывает возможности получения гражданства путем инвестирования — за значительные финансовые вложения в экономику чужой страны.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, где в Европе дают гражданство за инвестиции.

Реклама
Читайте также:

Гражданство ЕС за инвестиции

Многие страны позволяют иностранцам делать крупные финансовые вложения в недвижимость, государственные фонды, бизнес или различные культурные/образовательные проекты за право на быстрое получение гражданства. Это дает возможность состоятельным людям получить второй паспорт, не выполняя множество условий, необходимых при натурализации.

Согласно данным специализированного портала Feod Group, по состоянию на 2025 год только одна страна Европейского Союза имеет официальную программу приобретения гражданства на основании прямых инвестиций — это Мальта. В других государствах вкладчикам предлагают только постоянный вид на жительство.

Условия для иностранцев такие:

  • безвозвратный взнос в Национальный фонд социального развития Мальты — 600 000 или 750 000 евро в зависимости от продолжительности проживания на острове до подачи заявки на гражданство;
  • минимальная инвестиция в недвижимость — 700 000 евро (или аренда от 16 000 евро/год в течение пяти лет);
  • пожертвование в благотворительную организацию — не менее 10 000 евро.

Выполнив все условия, заявители быстро получат новый паспорт. Важным уточнением является необходимость иметь статус резидента минимум 12 или 36 месяцев до обращения.

Вид на жительство за инвестиции

В других странах Европейского Союза все программы получения гражданства за инвестиции закрыли. Осталась только возможность получения разрешения на постоянное проживание. Вот что предлагают некоторые государства ЕС состоятельным иностранцам:

  • Кипр — бессрочное ПМЖ (постоянное место жительства) за 300 000 евро;
  • Греция — пятилетний вид на жительство за 400 000 евро;
  • Португалия — вид на жительство за 250 000 или 500 000 евро;
  • Италия — вид на жительство от 250 000 или 500 000 евро;
  • Франция — ВНЖ на четыре года за 300 000 евро.

Далее остается накопить достаточное количество лет проживания и подать заявку на получение гражданства по натурализации.

Напомним, Германия планирует заморозить стандартные социальные выплаты. Одинокие люди и в дальнейшем будут получать 563 евро, для детей суммы остаются без изменений. Выплаты искателям убежища вырастут до 455 евро в месяц.

Также мы писали, что на польской границе возможны большие задержки, поскольку происходит тестирование новой системы въезда и выезда EES. В украинцев берут отпечатки пальцев и фото лица для внесения данных в базу.

Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
