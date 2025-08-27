Множественное гражданство — что изменится для украинцев в ближайшее время

Украинский паспорт. Фото: ГПСУ/Facebook

В июле 2025 года президент Владимир Зеленский подписал закон о множественном гражданстве, согласно которому украинцам официально разрешается иметь паспорта других государств. В ближайшее время Кабинет Министров примет необходимые нормативные акты для реализации нововведения.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, на какие страны распространится множественное гражданство в первую очередь и что это изменит для украинцев.

Кто сможет получить второй паспорт

Принятие закона состоялось 18 июня на заседании Верховной Рады. Согласно положениям документа, украинцам больше не придется отказываться от своего паспорта для получения второго гражданства (или скрывать его). Это открывает возможности для многих людей, которые выехали из Украины еще после 2014 года и ассимилировались за рубежом.

Нововведение точно пригодится таким целевым группам:

представителям "старой" диаспоры, которые сохранили национальную идентичность и стремятся быть гражданами Украины;

беженцам, которые смогли интегрировались в иностранное общество;

украинцам, которые уже получили второе гражданство, но скрывают его наличие из-за незаконности;

другим иностранцам, которые хотят оформить украинский паспорт.

Практика множественного гражданства существует давно, ее используют более сотни государств, в частности США, Канада, Чехия, Дания, Франция, Германия, Латвия, Польша, Румыния, Испания, Швеция, Великобритания и др. Совсем скоро к перечню присоединится Украина.

Гражданство каких стран можно получить

Легальность оформления второго паспорта будет определяться списком "дружественных" государств. Кабинет Министров должен утвердить перечень стран, с которыми будет поддерживаться множественное гражданство. Очевидно, Россия в него не попадет, более того: умышленное приобретение российского паспорта станет причиной потери украинского.

Президент Владимир Зеленский во время встречи с представителями Всемирного конгресса украинцев (26 августа) назвал государства-партнеры, с которыми позволят применить механизм множественного гражданства в ближайшее время. Первыми "дружественными" странами станут Германия, Польша, Чехия, США и Канада (там самые большие диаспоры).

Украинцам, уже имеющим право приобрести другое гражданство (например, через натурализацию, брак, репатриацию или инвестиции), больше не придется отказываться от замечательной возможности или скрывать от контролирующих органов Украины факт получения второго паспорта.

Кроме того, люди смогут рассчитывать на значительное упрощение в решении вопросов с работой, документами, образованием, медицинским обслуживанием, социальными гарантиями, оформлением льгот и финансовых пособий, открытием бизнеса за рубежом и пр.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, для въезда в Украину пограничники могут требовать подтверждение платежеспособности в иностранцев и лиц без гражданства. Минимальная сумма на месяц пребывания — 20 прожиточных минимум, то есть около 60 000 грн в 2025 году.

Также мы писали, что украинцы в Польше могут потерять выплаты и право на бесплатные медицинские услуги, поскольку президент Кароль Навроцкий не подписал закон о социальной поддержке. Он требует установления более жестких условий.