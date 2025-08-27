Множинне громадянство — що зміниться для українців найближчим часом

Український паспорт. Фото: ДПСУ/Facebook

У липні 2025 року президент Володимир Зеленський підписав закон про множинне громадянство, згідно з яким українцям офіційно дозволяється мати паспорти інших держав. Найближчим часом Кабінет Міністрів ухвалить необхідні нормативні акти для реалізації нововведення.

Сайт Новини.LIVE розповідає, на які країни пошириться множинне громадянство першочергово і що це змінить для українців.

Хто зможе отримати другий паспорт

Ухвалення закону відбулося 18 червня на засіданні Верховної Ради. Згідно з положеннями документа, українцям більше не доведеться відмовлятися від свого паспорта для набуття другого громадянства (чи приховувати його). Це відкриває можливості для багатьох людей, які виїхали з України ще після 2014 року та асимілювалися за кордоном.

Нововведення точно знадобитися таким цільовим групам:

представникам "старої" діаспори, які зберегли національну ідентичність і прагнуть бути громадянами України;

біженцям, які змогли інтегрувалися в іноземне суспільство;

українцям, які вже отримали друге громадянство, але приховують його наявність через незаконність;

іншим іноземцям, які хочуть оформити український паспорт.

Практика множинного громадянства існує давно. Її використовують більше сотні держав, зокрема США, Канада, Чехія, Данія, Франція, Німеччина, Латвія, Польща, Румунія, Іспанія, Швеція, Велика Британія тощо. Зовсім скоро до переліку приєднається Україна.

Громадянство яких країн можна отримати

Легальність оформлення другого паспорта буде визначатися списком "дружніх" держав. Кабінет Міністрів повинен затвердити перелік країн, з якими підтримуватиметься множинне громадянство. Очевидно, Росія до нього не потрапить, навіть більше: умисне набуття російського паспорта стане причиною втрати українського.

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками Світового конгресу українців (26 серпня) назвав держави-партнерів, з якими дозволять застосувати механізм множинного громадянства найближчим часом. Першими "дружніми" країнами стануть Німеччина, Польща, Чехія, США та Канада (там найбільші діаспори).

Українцям, які вже мають право набути інше громадянство (наприклад, через натуралізацію, шлюб, репатріацію чи інвестиції), більше не доведеться відмовлятися від чудової можливості чи приховувати від контролюючих органів України факт отримання другого паспорта.

Окрім цього, люди зможуть розраховувати на значне спрощення у вирішенні питань з роботою, документами, освітою, медичним обслуговуванням, соціальними гарантіями, оформленням пільг і фінансових допомог, відкриттям бізнесу за кордоном тощо.

Що ще варто знати українцям

