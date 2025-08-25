Підтримка українців у Польщі під загрозою через вето президента — що відомо

Людина тримає 100 злотих. Фото: Pexels

Президент Польщі Кароль Навроцький відмовився підписувати закон, який передбачав соціальну підтримку для українців, які залишилися без роботи. Через це вони можуть втратити право на популярні виплати та безплатне медичне обслуговування.

Про те, чому українці в Польщі можуть залишитись без важливої підтримки, повідомляє польське видання Interia Wydarzenia.

Реклама

Читайте також:

Чому президент наклав вето на законопроєкт

Навроцький пояснив, що програма "800 Плюс" та безплатні медпослуги повинні надаватися тільки тим українцям, які офіційно працюють у Польщі. Він підкреслив, що соціальна політика країни має в першу чергу враховувати інтереси поляків.

"Я вважаю, що ми повинні досягти тут певної форми соціальної справедливості. Поляків у їхній країні слід ставити принаймні нарівні з нашими гостями з України. Це для мене є фундаментальним, тому я не підписав закон про допомогу громадянам України в такій формі", — заявив президент.

Що пропонує президент Польщі

Кароль Навроцький запропонував власну версію закону і закликав уряд та парламентські сили протягом двох тижнів підготувати спільний документ. За його словами, новий закон має містити більш жорсткі вимоги для отримання польського громадянства.

Наразі громадянство можна отримати після трьох років проживання, але президент пропонує збільшити цей термін до десяти років.

Крім того, він виступив за запровадження кримінальної відповідальності за прояви "бандеризму", подібно до вже існуючої відповідальності за пропаганду фашизму.

Рішення тепер за Сеймом. Уряд і парламентські партії мають два тижні для погодження змін. Якщо компромісу не буде, українці ризикують втратити частину доступу до соціальних гарантій у Польщі.

Що передбачає програма "800+"

Програма "800+" є однією з ключових форм підтримки родин з дітьми, включно з українськими біженцями. Її мета — допомогти батькам та опікунам у вихованні неповнолітніх. В рамках цієї ініціативи кожна сім’я щомісяця отримує по 800 злотих (приблизно 9 тисяч гривень) на дитину до 18 років.

Однак з 1 червня 2025 року правила програми змінилися. Тепер виплати надають лише тим родинам, чиї діти фактично відвідують польські дитсадки або школи. Виняток зроблено лише для дітей, які навчаються вдома в офіційній формі.

Ці зміни можуть значно ускладнити ситуацію для частини українських сімей. Втрата щомісячної допомоги може суттєво погіршити матеріальне становище родин, а для деяких це може стати причиною повернення до України.

Раніше ми писали, що для іноземців у Польщі важливо знати прожитковий мінімум у цій країні. Якщо доходи нижчі за нього, людина вважається бідною та може розраховувати на підтримку від держави.

Також ми розповідали, що перетинати кордон України дозволяється лише через офіційні пункти пропуску. Потрапляючи до Польщі, ви одночасно входите до ЄС і Шенгенської зони.