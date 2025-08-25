Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Деякі українці можуть залишитись без виплат — що треба зробити

Деякі українці можуть залишитись без виплат — що треба зробити

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2025 10:35
Виплати від держави можуть скасувати — що потрібно зробити деяким українцям до 1 жовтня
Людина тримає гаманець без грошей. Фото: Pexels

До 1 жовтня 2025 року одержувачі певних соціальних виплат повинні пройти процедуру підтвердження особи. Якщо цього вчасно не зробити — виплати призупинять.

Про те, чому деяким українцям можуть призупинити нарахування соціальних виплат та як цього уникнути, пояснили в Пенсійному фонді України.

Реклама
Читайте також:

Чому українці можуть залишитись без державної підтримки

З липня 2025 року Пенсійний фонд взяв на себе адміністрування 39 видів соціальних виплат і стипендій, які раніше виплачували органи соцзахисту. Щоб оновити інформацію про отримувачів та запобігти шахрайству, для всіх отримувачів введено нову обов’язкову вимогу — пройти ідентифікацію до 1 жовтня 2025 року.

Серед цих виплат — допомога людям з інвалідністю, на догляд, малозабезпеченим сім’ям, одиноким матерям, тимчасова підтримка дітей та інші виплати. 

Для кого ідентифікація обов'язкова

Ідентифікацію мають пройти ті, хто отримував соцдопомогу з лютого 2022-го до червня 2025-го і проживав у зонах бойових дій або на окупованих територіях. Це правило поширюється на такі виплати:

  • одиноким матерям;
  • малозабезпеченим родинам;
  • на догляд за людьми з інвалідністю;
  • тимчасової допомоги літнім людям без пенсії;
  • особам з інвалідністю або без права на пенсію;
  • дітям з інвалідністю та дорослим з інвалідністю з дитинства;
  • тимчасової допомоги дітям, батьки яких не сплачують аліменти чи не можуть їх утримувати.

Як пройти ідентифікацію та навіщо це потрібно

Пройти ідентифікацію можна кількома способами. Особисто — у будь-якому сервісному центрі ПФУ. Онлайн — через відеозв’язок на порталі portal.pfu.gov.ua або в особистому кабінеті за допомогою електронного підпису чи Дія.Підпису. 

Якщо ви перебуваєте за кордоном, це можна зробити через консульство. У деяких випадках ідентифікація відбувається автоматично, якщо Пенсійний фонд уже має ваші підтверджені дані, наприклад під час оформлення лікарняного.

Щоб записатися на відеоідентифікацію, скористайтеся вебпорталом або зателефонуйте до контакт-центру. Фахівці ПФУ узгодять з вами зручний час і спосіб зв’язку.

Головне – не пропустити крайній термін. Якщо до 1 жовтня 2025 року ідентифікація не буде пройдена, виплати призупинять. Відновити їх можна буде лише після проходження процедури.

Мета нової вимоги — оновити дані отримувачів і запобігти шахрайським схемам. Через війну багато людей змінили місце проживання чи документи. Ідентифікація дозволить перевірити, що допомога виплачується саме тим, хто її потребує.

Раніше ми писали, що тема надання разової фінансової допомоги ветеранам залишається актуальною та має важливе значення. Уряд передбачив можливість отримання цієї виплати, тому варто знати, куди саме потрібно звертатися для її оформлення.

Також ми розповідали, що в серпні 2025 року деякі українські громадяни отримають додаткові кошти від держави. Частині людей гроші будуть нараховані автоматично, а іншим необхідно подати заяву до Пенсійного фонду України. 

виплати гроші соцвиплати допомога соціальний захист
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації