Виплати від держави можуть скасувати — що потрібно зробити деяким українцям до 1 жовтня

До 1 жовтня 2025 року одержувачі певних соціальних виплат повинні пройти процедуру підтвердження особи. Якщо цього вчасно не зробити — виплати призупинять.

Про те, чому деяким українцям можуть призупинити нарахування соціальних виплат та як цього уникнути, пояснили в Пенсійному фонді України.

Чому українці можуть залишитись без державної підтримки

З липня 2025 року Пенсійний фонд взяв на себе адміністрування 39 видів соціальних виплат і стипендій, які раніше виплачували органи соцзахисту. Щоб оновити інформацію про отримувачів та запобігти шахрайству, для всіх отримувачів введено нову обов’язкову вимогу — пройти ідентифікацію до 1 жовтня 2025 року.

Серед цих виплат — допомога людям з інвалідністю, на догляд, малозабезпеченим сім’ям, одиноким матерям, тимчасова підтримка дітей та інші виплати.

Для кого ідентифікація обов'язкова

Ідентифікацію мають пройти ті, хто отримував соцдопомогу з лютого 2022-го до червня 2025-го і проживав у зонах бойових дій або на окупованих територіях. Це правило поширюється на такі виплати:

одиноким матерям;

малозабезпеченим родинам;

на догляд за людьми з інвалідністю;

тимчасової допомоги літнім людям без пенсії;

особам з інвалідністю або без права на пенсію;

дітям з інвалідністю та дорослим з інвалідністю з дитинства;

тимчасової допомоги дітям, батьки яких не сплачують аліменти чи не можуть їх утримувати.

Як пройти ідентифікацію та навіщо це потрібно

Пройти ідентифікацію можна кількома способами. Особисто — у будь-якому сервісному центрі ПФУ. Онлайн — через відеозв’язок на порталі portal.pfu.gov.ua або в особистому кабінеті за допомогою електронного підпису чи Дія.Підпису.

Якщо ви перебуваєте за кордоном, це можна зробити через консульство. У деяких випадках ідентифікація відбувається автоматично, якщо Пенсійний фонд уже має ваші підтверджені дані, наприклад під час оформлення лікарняного.

Щоб записатися на відеоідентифікацію, скористайтеся вебпорталом або зателефонуйте до контакт-центру. Фахівці ПФУ узгодять з вами зручний час і спосіб зв’язку.

Головне – не пропустити крайній термін. Якщо до 1 жовтня 2025 року ідентифікація не буде пройдена, виплати призупинять. Відновити їх можна буде лише після проходження процедури.

Мета нової вимоги — оновити дані отримувачів і запобігти шахрайським схемам. Через війну багато людей змінили місце проживання чи документи. Ідентифікація дозволить перевірити, що допомога виплачується саме тим, хто її потребує.

