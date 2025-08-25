Видео
Главная Экономика Некоторые украинцы могут остаться без выплат — что нужно сделать

Некоторые украинцы могут остаться без выплат — что нужно сделать

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 10:35
Выплаты от государства могут отменить — что нужно сделать некоторым украинцам до 1 октября
Человек держит кошелек без денег. Фото: Pexels

До 1 октября 2025 года получатели определенных социальных выплат должны пройти процедуру подтверждения личности. Если этого вовремя не сделать — выплаты приостановят.

О том, почему некоторым украинцам могут приостановить начисление социальных выплат и как этого избежать, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

Читайте также:

Почему украинцы могут остаться без государственной поддержки

С июля 2025 года Пенсионный фонд взял на себя администрирование 39 видов социальных выплат и стипендий, которые ранее выплачивали органы соцзащиты. Чтобы обновить информацию о получателях и предотвратить мошенничество, для всех получателей введено новое обязательное требование — пройти идентификацию до 1 октября 2025 года.

Среди этих выплат — помощь людям с инвалидностью, на уход, малообеспеченным семьям, одиноким матерям, временная поддержка детей и другие выплаты.

Для кого идентификация обязательна

Идентификацию должны пройти те, кто получал соцпомощь с февраля 2022-го по июнь 2025-го и проживал в зонах боевых действий или на оккупированных территориях. Это правило распространяется на такие выплаты:

  • одиноким матерям;
  • малообеспеченным семьям;
  • на уход за людьми с инвалидностью;
  • временной помощи пожилым людям без пенсии;
  • лицам с инвалидностью или без права на пенсию;
  • детям с инвалидностью и взрослым с инвалидностью с детства;
  • временной помощи детям, родители которых не платят алименты или не могут их содержать.

Как пройти идентификацию и зачем это нужно

Пройти идентификацию можно несколькими способами. Лично — в любом сервисном центре ПФУ. Онлайн — через видеосвязь на портале portal.pfu.gov.ua или в личном кабинете с помощью электронной подписи или Дія.Підпису.

Если вы находитесь за границей, это можно сделать через консульство. В некоторых случаях идентификация происходит автоматически, если Пенсионный фонд уже имеет ваши подтвержденные данные, например при оформлении больничного.

Чтобы записаться на видеоидентификацию, воспользуйтесь веб-порталом или позвоните в контакт-центр. Специалисты ПФУ согласуют с вами удобное время и способ связи.

Главное — не пропустить крайний срок. Если до 1 октября 2025 года идентификация не будет пройдена, выплаты приостановят. Возобновить их можно будет лишь после прохождения процедуры.

Цель нового требования — обновить данные получателей и предотвратить мошеннические схемы. Из-за этого многие люди сменили место жительства или документы. Идентификация позволит проверить, что помощь выплачивается именно тем, кто в ней нуждается.

Ранее мы писали, что тема предоставления разовой финансовой помощи ветеранам остается актуальной и имеет важное значение. Правительство предусмотрело возможность получения этой выплаты, поэтому стоит знать, куда именно нужно обращаться для ее оформления.

Также мы рассказывали, что в августе 2025 года некоторые украинские граждане получат дополнительные средства от государства. Части людей деньги будут начислены автоматически, а другим необходимо подать заявление в Пенсионный фонд Украины.

