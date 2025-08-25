Выплаты от государства могут отменить — что нужно сделать некоторым украинцам до 1 октября

Некоторые украинцы могут остаться без выплат — что нужно сделать
До 1 октября 2025 года получатели определенных социальных выплат должны пройти процедуру подтверждения личности. Если этого вовремя не сделать — выплаты приостановят.
О том, почему некоторым украинцам могут приостановить начисление социальных выплат и как этого избежать, объяснили в Пенсионном фонде Украины.
Почему украинцы могут остаться без государственной поддержки
С июля 2025 года Пенсионный фонд взял на себя администрирование 39 видов социальных выплат и стипендий, которые ранее выплачивали органы соцзащиты. Чтобы обновить информацию о получателях и предотвратить мошенничество, для всех получателей введено новое обязательное требование — пройти идентификацию до 1 октября 2025 года.
Среди этих выплат — помощь людям с инвалидностью, на уход, малообеспеченным семьям, одиноким матерям, временная поддержка детей и другие выплаты.
Для кого идентификация обязательна
Идентификацию должны пройти те, кто получал соцпомощь с февраля 2022-го по июнь 2025-го и проживал в зонах боевых действий или на оккупированных территориях. Это правило распространяется на такие выплаты:
- одиноким матерям;
- малообеспеченным семьям;
- на уход за людьми с инвалидностью;
- временной помощи пожилым людям без пенсии;
- лицам с инвалидностью или без права на пенсию;
- детям с инвалидностью и взрослым с инвалидностью с детства;
- временной помощи детям, родители которых не платят алименты или не могут их содержать.
Как пройти идентификацию и зачем это нужно
Пройти идентификацию можно несколькими способами. Лично — в любом сервисном центре ПФУ. Онлайн — через видеосвязь на портале portal.pfu.gov.ua или в личном кабинете с помощью электронной подписи или Дія.Підпису.
Если вы находитесь за границей, это можно сделать через консульство. В некоторых случаях идентификация происходит автоматически, если Пенсионный фонд уже имеет ваши подтвержденные данные, например при оформлении больничного.
Чтобы записаться на видеоидентификацию, воспользуйтесь веб-порталом или позвоните в контакт-центр. Специалисты ПФУ согласуют с вами удобное время и способ связи.
Главное — не пропустить крайний срок. Если до 1 октября 2025 года идентификация не будет пройдена, выплаты приостановят. Возобновить их можно будет лишь после прохождения процедуры.
Цель нового требования — обновить данные получателей и предотвратить мошеннические схемы. Из-за этого многие люди сменили место жительства или документы. Идентификация позволит проверить, что помощь выплачивается именно тем, кто в ней нуждается.
