Поддержка украинцев в Польше под угрозой из-за вето президента — что известно

Президент Польши Кароль Навроцкий отказался подписывать закон, который предусматривал социальную поддержку для украинцев, оставшихся без работы. Из-за этого они могут потерять право на популярные выплаты и бесплатное медицинское обслуживание.

О том, почему украинцы в Польше могут остаться без важной поддержки, сообщает польское издание Interia Wydarzenia.

Почему президент наложил вето на законопроект

Навроцкий объяснил, что программа "800 Плюс" и бесплатные медуслуги должны предоставляться только тем украинцам, которые официально работают в Польше. Он подчеркнул, что социальная политика страны должна в первую очередь учитывать интересы поляков.

"Я считаю, что мы должны достичь здесь определенной формы социальной справедливости. Поляков в их стране следует ставить по крайней мере наравне с нашими гостями из Украины. Это для меня является фундаментальным, поэтому я не подписал закон о помощи гражданам Украины в такой форме", — заявил президент.

Что предлагает президент Польши

Кароль Навроцкий предложил собственную версию закона и призвал правительство и парламентские силы в течение двух недель подготовить совместный документ. По его словам, новый закон должен содержать более жесткие требования для получения польского гражданства.

Сейчас гражданство можно получить после трех лет проживания, но президент предлагает увеличить этот срок до десяти лет.

Кроме того, он выступил за введение уголовной ответственности за проявления "бандеризма", подобно уже существующей ответственности за пропаганду фашизма.

Решение теперь за Сеймом. Правительство и парламентские партии имеют две недели для согласования изменений. Если компромисса не будет, украинцы рискуют потерять часть доступа к социальным гарантиям в Польше.

Что предусматривает программа "800+"

Программа "800+" является одной из ключевых форм поддержки семей с детьми, включая украинских беженцев. Ее цель — помочь родителям и опекунам в воспитании несовершеннолетних. В рамках этой инициативы каждая семья ежемесячно получает по 800 злотых (примерно 9 тысяч гривен) на ребенка до 18 лет.

Однако с 1 июня 2025 года правила программы изменились. Теперь выплаты предоставляют только тем семьям, чьи дети фактически посещают польские детсады или школы. Исключение сделано только для детей, которые учатся дома в официальной форме.

Эти изменения могут значительно усложнить ситуацию для части украинских семей. Потеря ежемесячного пособия может существенно ухудшить материальное положение семей, а для некоторых это может стать причиной возвращения в Украину.

Ранее мы писали, что для иностранцев в Польше важно знать прожиточный минимум в этой стране. Если доходы ниже него, человек считается бедным и может рассчитывать на поддержку от государства.

Также мы рассказывали, что пересекать границу Украины разрешается только через официальные пункты пропуска. Попадая в Польшу, вы одновременно входите в ЕС и Шенгенскую зону.