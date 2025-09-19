Видео
Главная Экономика Задержки до 5 часов — что происходит на границе с Польшей

Задержки до 5 часов — что происходит на границе с Польшей

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 10:24
Поезда из Польши могут задержаться на 5 часов — что нужно знать
Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ/Facebook

Планируя выезд за границу, украинцам советуют закладывать больше времени на ее пересечение, поскольку возможны задержки. Это особенно актуально для граждан, путешествующих поездами с пересадками. Все из-за тестирования новой системы биометрического контроля польскими пограничниками.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, с какой проблемой можно столкнуться на границе с Польшей.

Читайте также:

Почему могут задержать на границе

По информации Государственной пограничной службы Украины, в некоторых пунктах пропуска начали тестирование биометрической системы контроля, которая предусматривает идентификацию лиц по отпечаткам пальцев и считыванию лица. Очевидно, для наполнения базы сначала надо снять биометрию в иностранцев, пересекающих границу.

Именно поэтому процедура оформления и проверки граждан может длиться гораздо дольше, чем обычно. Одна из пользовательниц социальной сети Threads написала, что ее поезд Интерсити должен был прибыть в Перемышль в 4 утра, но задержка составила почти 2 часа. Это чуть не привело к пропуску следующего поезда.

"Действительно всех фоткают и собирают отпечатки, это точно затягивает процесс. Но проблема больше в нашем поезде, я бы сказала. П.с. на вокзале во Львове объявляли, что поезд Перемышль — Запорожье задерживается на 5 часов", — уточнила девушка.

Задержки до 5 часов — что происходит на границе с Польшей - фото 1
Комментарии в социальной сети Threads. Фото: скриншот

Поэтому путешественникам, которые запланировали въезд в Польшу (особенно по железной дороге), нужно заранее продумать график поездок, иначе существует риски не успеть на следующий поезд/автобус/трансфер из-за задержек на границе.

Что известно о системе въезда в ЕС

Уже давно в Европейском Союзе планировали запустить новую систему въезда и выезда — EES. Она предусматривает быструю проверку граждан стран, не входящих в ЕС, путем предварительного сбора их биометрических данных. С октября 2025 года EES начнет полноценно функционировать, но с переходным периодом в шесть месяцев.

В течение этого времени государства-члены ЕС будут планомерно собирать отпечатки пальцев и сканы лиц путешественников из третьих стран. А отказ предоставить биометрические данные будет основанием отказать человеку в пересечении границы. Ведь система EES предназначена для отмены традиционных штампов в паспорте: она автоматически будет отслеживать передвижения граждан.

Нужно сдать биометрию только раз, а дальше проверки будут происходить с помощью систем самообслуживания, что якобы должно ускорить прохождение границы при въезде или выезде из Шенгенской зоны.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Польша продлила срок легального пребывания украинцев до 4 марта 2026 года. В то же время доступ к программе "800+" и части медуслуг ограничат — они будут действовать только для трудоустроенных и семей с детьми.

Также мы писали, за что украинцев могут строго наказать на границе с Польшей. Среди распространенных причин — уклонение от декларирования наличных, отсутствие минимальной суммы для въезда и перевозка запрещенных вещей.

Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
