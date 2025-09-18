Новые правила пребывания украинцев в Польше — что может измениться в ближайшее время

Человек держит 100 злотых. Фото: Pexels

Польский Сенат в среду, 17 сентября, принял новый закон, который касается граждан Украины. Документ гарантирует украинским беженцам легальное пребывание на территории Польши как минимум до 4 марта 2026 года.

О том, что предусматривает новый закон и какие изменения ожидают украинцев в Польше, сообщает "Polskie Radio".

Реклама

Читайте также:

Почему решили ввести изменения для украинцев

В конце августа президент Польши наложил вето на предыдущий закон, предложив альтернативный вариант. Его проект предусматривал сокращение доступа украинцев к программе "800 плюс" и ограничение медицинского страхования для тех, кто не работает.

Заместитель министра внутренних дел Мацей Дущик заявил, что главные положения нового закона полностью согласовывались с президентом относительно:

здравоохранения;

доступа к рынку труда;

легального пребывания;

ограничения социальных выплат.

Разногласия касаются лишь того, как лучше всего реализовать эти нормы на практике.

Что предусматривает новый закон

Закон предусматривает ряд изменений для украинцев, которые сейчас находятся в Польше:

Продление срока легального пребывания украинцев в Польше до 4 марта 2026 года. Социальные выплаты, в частности программа "800 плюс", будут доступны только при условии трудоустройства и обучения детей в польских школах. Исключение сделали для семей детей с инвалидностью. Взрослые украинцы будут иметь ограниченный доступ к отдельным медицинским услугам, включая стоматологическую помощь, лечебную реабилитацию и специальные медицинские программы.

Поскольку Сенат не вносил изменений в текст, принятый Сеймом, закон считается окончательно принятым парламентом. Теперь его должны направить на подпись президенту.

Некоторые фракции предлагали правки, но они не были поддержаны. Например, "Право и справедливость" предлагала, чтобы польское гражданство можно было получить только после 10 лет непрерывного проживания вместо действующих трех лет. Также отклонили инициативу об уголовной ответственности за "пропаганду бандеровской идеологии".

Ранее мы писали, что Кабинет Министров Украины утвердил проект межправительственного соглашения с Республикой Польша о деятельности Bank Gospodarstwa Krajowego на территории Украины. Соответствующее решение приняли на заседании в понедельник, 15 сентября.

Также мы рассказывали, что украинцам, которые планируют пересекать польскую границу, важно придерживаться актуальных правил и требований. Иначе существует риск столкнуться с серьезными последствиями: могут наложить штраф, конфисковать имущество или отказать во въезде в страны ЕС.