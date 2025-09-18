Нові правила перебування українців в Польщі — що може змінитися найближчим часом

Людина тримає 100 злотих. Фото: Pexels

Польський Сенат у середу, 17 вересня, ухвалив новий закон, який стосується громадян України. Документ гарантує українським біженцям легальне перебування на території Польщі щонайменше до 4 березня 2026 року.

Про те, що передбачає новий закон та які зміни очікують українців в Польщі, повідомляє "Polskie Radio".

Реклама

Читайте також:

Чому вирішили запровадити зміни для українців

Наприкінці серпня президент Польщі наклав вето на попередній закон, запропонувавши альтернативний варіант. Його проєкт передбачав скорочення доступу українців до програми "800 плюс" та обмеження медичного страхування для тих, хто не працює.

Заступник міністра внутрішніх справ Мацей Дущик заявив, що головні положення нового закону повністю узгоджувались з президентом щодо:

охорони здоров’я;

доступу до ринку праці;

легального перебування;

обмеження соціальних виплат.

Розбіжності стосуються лише того, як найкраще реалізувати ці норми на практиці.

Що передбачає новий закон

Закон передбачає низку змін для українців, які наразі перебувають в Польщі:

Продовження терміну легального перебування українців у Польщі до 4 березня 2026 року. Соціальні виплати, зокрема програма "800 плюс", будуть доступні лише за умови працевлаштування та навчання дітей у польських школах. Виняток зробили для сімей дітей з інвалідністю. Дорослі українці матимуть обмежений доступ до окремих медичних послуг, включно зі стоматологічною допомогою, лікувальною реабілітацією та спеціальними медичними програмами.

Оскільки Сенат не вносив змін до тексту, ухваленого Сеймом, закон вважається остаточно прийнятим парламентом. Тепер його мають направити на підпис президенту.

Деякі фракції пропонували правки, але вони не були підтримані. Наприклад, "Право і справедливість" пропонувала, щоб польське громадянство можна було отримати лише після 10 років безперервного проживання замість чинних трьох років. Також відхилили ініціативу щодо кримінальної відповідальності за "пропаганду бандерівської ідеології".

Раніше ми писали, що Кабінет Міністрів України затвердив проєкт міжурядової угоди з Республікою Польща щодо діяльності Bank Gospodarstwa Krajowego на території України. Відповідне рішення ухвалили на засіданні у понеділок, 15 вересня.

Також ми розповідали, що українцям, які планують перетинати польський кордон, важливо дотримуватися актуальних правил та вимог. Інакше існує ризик зіткнутися з серйозними наслідками: можуть накласти штраф, конфіскувати майно або відмовити у в’їзді до країн ЄС.