Державний банк Польщі отримає дозвіл на роботу в Україні — деталі

В Україні запрацює польський держбанк — що відомо
Кабмін схвалив проєкт міжурядової угоди з Польщею про діяльність Bank Gospodarstwa Krajowego в Україні. Відповідне рішення було прийнято на засіданні у понеділок, 15 вересня.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
"Ухвалено проєкт Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Польща про діяльність Bank Gospodarstwa Krajowego в Україні", — йдеться у дописі.
Угодою передбачається, що Bank Gospodarstwa Krajowego зможе здійснювати свою діяльність на території України, зокрема, надавати українському уряду, державним і приватним установам та організаціям фінансову та технічну допомогу у формі позик або інших фінансових інструментів, таких як:
- підтримка експорту;
- гранти;
- гарантії для реалізації проєкт щодо відновлення та розвитку України.
Ці проєкти будуть визначені у співпраці між урядом України, урядом Польщі та банком.
Що відомо про банк BGK
За даними Forbs, Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) — національний банк розвитку Польщі, який виконує стратегічну роль у фінансовій системі країни. У своїй діяльності він тісно взаємодіє з польським урядом, Європейським Союзом та провідними міжнародними фінансовими інституціями, зокрема Європейським інвестиційним банком (ЄІБ).
Основна увага банку зосереджена на інвестуванні в інфраструктурні проєкти, житлове будівництво, енергетику, транспортний сектор та розвиток експортного потенціалу Польщі.
BGK адмініструє низку інвестиційних фондів, пропонує бізнесу кредитні програми й гарантійні інструменти, а також активно підтримує малий і середній бізнес через механізми фінансування ЄС. Водночас установа займається міжнародними інвестиціями, включаючи фінансування експорту та забезпечення польських компаній гарантіями під час виходу на закордонні ринки.
Окремим напрямом діяльності є партнерство з Україною. У лютому 2025 року BGK відкрив своє представництво в Києві, щоб налагоджувати співпрацю з польськими економічними структурами, як-от Польське агентство інвестицій та торгівлі, а також з українськими установами та бізнесом.
