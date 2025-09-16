Відео
Головна Економіка В Україні запрацює польський держбанк — що відомо

В Україні запрацює польський держбанк — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 13:45
Державний банк Польщі отримає дозвіл на роботу в Україні — деталі
Bank Gospodarstwa Krajowego. Фото: BGK, Facebook

Кабмін схвалив проєкт міжурядової угоди з Польщею про діяльність Bank Gospodarstwa Krajowego в Україні. Відповідне рішення було прийнято на засіданні у понеділок, 15 вересня. 

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram. 

"Ухвалено проєкт Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Польща про діяльність Bank Gospodarstwa Krajowego в Україні", — йдеться у дописі.

Угодою передбачається, що Bank Gospodarstwa Krajowego зможе здійснювати свою діяльність на території України, зокрема, надавати українському уряду, державним і приватним установам та організаціям фінансову та технічну допомогу у формі позик або інших фінансових інструментів, таких як:

  • підтримка експорту;
  • гранти;
  • гарантії для реалізації проєкт щодо відновлення та розвитку України.

Ці проєкти будуть визначені у співпраці між урядом України, урядом Польщі та банком.

Що відомо про банк BGK

За даними Forbs, Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) — національний банк розвитку Польщі, який виконує стратегічну роль у фінансовій системі країни. У своїй діяльності він тісно взаємодіє з польським урядом, Європейським Союзом та провідними міжнародними фінансовими інституціями, зокрема Європейським інвестиційним банком (ЄІБ).

Основна увага банку зосереджена на інвестуванні в інфраструктурні проєкти, житлове будівництво, енергетику, транспортний сектор та розвиток експортного потенціалу Польщі. 

BGK адмініструє низку інвестиційних фондів, пропонує бізнесу кредитні програми й гарантійні інструменти, а також активно підтримує малий і середній бізнес через механізми фінансування ЄС. Водночас установа займається міжнародними інвестиціями, включаючи фінансування експорту та забезпечення польських компаній гарантіями під час виходу на закордонні ринки.

Окремим напрямом діяльності є партнерство з Україною. У лютому 2025 року BGK відкрив своє представництво в Києві, щоб налагоджувати співпрацю з польськими економічними структурами, як-от Польське агентство інвестицій та торгівлі, а також з українськими установами та бізнесом.

Польща гроші банки фінанси Нацбанк
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
