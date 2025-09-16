Державний банк Польщі отримає дозвіл на роботу в Україні — деталі

Bank Gospodarstwa Krajowego. Фото: BGK, Facebook

Кабмін схвалив проєкт міжурядової угоди з Польщею про діяльність Bank Gospodarstwa Krajowego в Україні. Відповідне рішення було прийнято на засіданні у понеділок, 15 вересня.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Реклама

Читайте також:

"Ухвалено проєкт Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Польща про діяльність Bank Gospodarstwa Krajowego в Україні", — йдеться у дописі.

Угодою передбачається, що Bank Gospodarstwa Krajowego зможе здійснювати свою діяльність на території України, зокрема, надавати українському уряду, державним і приватним установам та організаціям фінансову та технічну допомогу у формі позик або інших фінансових інструментів, таких як:

підтримка експорту;

гранти;

гарантії для реалізації проєкт щодо відновлення та розвитку України.

Ці проєкти будуть визначені у співпраці між урядом України, урядом Польщі та банком.

Що відомо про банк BGK

За даними Forbs, Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) — національний банк розвитку Польщі, який виконує стратегічну роль у фінансовій системі країни. У своїй діяльності він тісно взаємодіє з польським урядом, Європейським Союзом та провідними міжнародними фінансовими інституціями, зокрема Європейським інвестиційним банком (ЄІБ).

Основна увага банку зосереджена на інвестуванні в інфраструктурні проєкти, житлове будівництво, енергетику, транспортний сектор та розвиток експортного потенціалу Польщі.

BGK адмініструє низку інвестиційних фондів, пропонує бізнесу кредитні програми й гарантійні інструменти, а також активно підтримує малий і середній бізнес через механізми фінансування ЄС. Водночас установа займається міжнародними інвестиціями, включаючи фінансування експорту та забезпечення польських компаній гарантіями під час виходу на закордонні ринки.

Окремим напрямом діяльності є партнерство з Україною. У лютому 2025 року BGK відкрив своє представництво в Києві, щоб налагоджувати співпрацю з польськими економічними структурами, як-от Польське агентство інвестицій та торгівлі, а також з українськими установами та бізнесом.

Раніше ми писали, що у Польщі змінили правила для українців стосовно отримання популярної виплати "800+". Оновлений порядок надання грошової допомоги містить вимоги щодо працевлаштування і наявності статусу PESEL.

Також дізнавайтеся, скільки готівки треба мати для перетину кордону з Польщею.