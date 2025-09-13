Виплати 800+ для українців у Польщі — хто більше не зможе отримувати кошти

Пустий гаманець. Фото: Unsplash

У Польщі змінили правила для українців стосовно отримання популярної виплати "800+". Оновлений порядок надання грошової допомоги містить вимоги щодо працевлаштування і наявності статусу PESEL.

Про це розповіло місцеве видання РАР.

Хто зможе отримувати виплати "800+"

Раніше право на щомісячну грошову допомогу мали всі українці в Польщі, які виховували неповнолітніх дітей. Потім правила призначення оновили, зобов’язавши батьків відправити дітей до місцевих освітніх закладів — садочки і школи, інакше грошове забезпечення анулювали.

Тепер Польський Сейм ухвалив закон, який, з одного боку, продовжив легальний статус українців у Польщі до 4 березня 2026 року, з іншого — обмежив доступ до програми "800+". Все почалося з тощо, що президент Кароль Навроцький наклав вето на проєкт змін до спецзакону про допомогу громадянам України.

Новий акт визначає, що грошове забезпечення будуть отримувати іноземці, які виконали три обов’язкові умови:

відправили дитину в польську школу;

мають номер PESEL;

офіційно працевлаштовані.

Отже, тепер необхідно мати роботу, щоб претендувати на виплати за програмою "800+". Ба більше, зарплата повинна бути принаймні на рівні 50% від мінімальної. Станом на 2025 рік йдеться про суму 2 333 злотих брутто (до вирахування податків і зборів).

"Заклад соціального страхування (ZUS) щомісяця перевірятиме, чи були іноземці економічно активними. Якщо іноземець не був активним у певному місяці, виплату допомоги призупинять, а переказ не відправлять", — констатувало видання.

Плюс враховуватиметься факт можливого виїзду за кордон шляхом перевірки інформації у спеціальному реєстрі Прикордонної служби. Водночас існує виняток щодо працевлаштування для осіб з інвалідністю.

Окремо в законі передбачили низку змін у сфері охорони здоров'я. Для дорослих українців ввели обмеження на доступ до певних медичних послуг. Зокрема, у переліку — реабілітація, стоматологічне лікування і частина медикаментозної терапії.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, для безперешкодного перетину кордону з країнами ЄС треба мати мінімальну суму готівки. Щоб в’їхати в Польщу, необхідно підтвердити свою платоспроможність наявністю в гаманці щонайменше 75 злотих на кожен день перебування.

Також ми писали, як українцям доїхати з Києва до польського Хелма і скільки коштують квитки на потяг Укрзалізниці. Загалом курсують чотири рейси — з Києва, Харкова і Дніпра. Ціна становить орієнтовно 2 800 грн у звичайному купе.