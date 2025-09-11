Поїзд Київ — Хелм від Укрзалізниці — скільки коштують квитки і коли треба купувати

Пасажири в потязі УЗ. Фото: УНІАН

Один із популярних міжнародних напрямків для українців — рейс із Києва в польський Хелм. Звідти набагато простіше дістатися в інші європейські міста чи держави. Постає питання, як купити квиток на потяг і скільки коштує поїздка у вересні 2025 року.

Вартість квитка на потяг Київ — Хелм

До польського міста поблизу українського кордону курсує декілька поїздів. Квитки можна придбати різними способами, зокрема онлайн на офіційному сайті УЗ або в мобільному застосунку. Плюс їх продають на порталі польської компанії PKP, яка здійснює залізничні перевезення.

Ми промоніторили інформацію від Укрзалізниці та дізналися, якими рейсами вдасться дістатися до Хелму у вересні 2025 року. Доступні такі маршрути:

019К Київ-Пасажирський — Хелм;

023О Київ-Пасажирський — Хелм;

119П Дніпро-Головний — Хелм;

093О Харків-Пасажирський — Хелм.

Рейси Укрзалізниці до Хелму. Фото: скриншот

Перший потяг із Києва відправляється о 20:21, а прибуває в Польщу о 05:44. Вартість одного місця в купе становить 2 851 грн. Стільки ж доведеться заплатити за подорож у другому поїзді, відправлення якого заплановане на 23:50, а прибуття в Хелм — на 11:16.

Також можна скористатися рейсами з Дніпра чи Харкова, здійснивши посадку на станції в Києві. Дніпровський потяг відправляється зі столиці України о 06:26, прибуває в пункт призначення о 16:48. Квиток у купе коштує 2 851 грн, а місце люкс — 4 305 грн. Харківський потяг вирушає о 23:50, прибуває в Хелм об 11:16 (ціна — 2 866 грн).

Як доїхати з Києва до Варшави

Раніше ми розповідали, що прямий потяг з української столиці в польську всього один. Звісно, доведеться здійснити пересадку в Хелмі, але без потреби купувати окремий квиток. Рейс здійснюється щоденно за таким графіком:

відправлення з Києва о 20:21;

зупинка в Хелмі (пересадка на Варшаву) о 06:54;

прибуття у Варшаву о 10:14.

За квиток у вересні 2025 року пасажирам потрібно заплатити 5 273 грн. Їх розбирають дуже швидко, а кількість місць сильно обмежена, тому Укрзалізниця рекомендує бронювати проїзні документи якомога раніше. Продаж традиційно відкривається за 20 календарних днів до дати відправлення о 09:00.

