Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Як доїхати з Києва до Хелму — вартість квитків на потяги УЗ

Як доїхати з Києва до Хелму — вартість квитків на потяги УЗ

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 14:50
Поїзд Київ — Хелм від Укрзалізниці — скільки коштують квитки і коли треба купувати
Пасажири в потязі УЗ. Фото: УНІАН

Один із популярних міжнародних напрямків для українців — рейс із Києва в польський Хелм. Звідти набагато простіше дістатися в інші європейські міста чи держави. Постає питання, як купити квиток на потяг і скільки коштує поїздка у вересні 2025 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що треба знати пасажирам, які планують подорож до Хелму.

Реклама
Читайте також:

Вартість квитка на потяг Київ — Хелм

До польського міста поблизу українського кордону курсує декілька поїздів. Квитки можна придбати різними способами, зокрема онлайн на офіційному сайті УЗ або в мобільному застосунку. Плюс їх продають на порталі польської компанії PKP, яка здійснює залізничні перевезення.

Ми промоніторили інформацію від Укрзалізниці та дізналися, якими рейсами вдасться дістатися до Хелму у вересні 2025 року. Доступні такі маршрути:

  • 019К Київ-Пасажирський — Хелм;
  • 023О Київ-Пасажирський — Хелм;
  • 119П Дніпро-Головний — Хелм;
  • 093О Харків-Пасажирський — Хелм.
Як доїхати з Києва до Хелму — вартість квитків на потяги УЗ - фото 1
Рейси Укрзалізниці до Хелму. Фото: скриншот

Перший потяг із Києва відправляється о 20:21, а прибуває в Польщу о 05:44. Вартість одного місця в купе становить 2 851 грн. Стільки ж доведеться заплатити за подорож у другому поїзді, відправлення якого заплановане на 23:50, а прибуття в Хелм — на 11:16.

Також можна скористатися рейсами з Дніпра чи Харкова, здійснивши посадку на станції в Києві. Дніпровський потяг відправляється зі столиці України о 06:26, прибуває в пункт призначення о 16:48. Квиток у купе коштує 2 851 грн, а місце люкс — 4 305 грн. Харківський потяг вирушає о 23:50, прибуває в Хелм об 11:16 (ціна — 2 866 грн).

Як доїхати з Києва до Варшави

Раніше ми розповідали, що прямий потяг з української столиці в польську всього один. Звісно, доведеться здійснити пересадку в Хелмі, але без потреби купувати окремий квиток. Рейс здійснюється щоденно за таким графіком:

  • відправлення з Києва о 20:21;
  • зупинка в Хелмі (пересадка на Варшаву) о 06:54;
  • прибуття у Варшаву о 10:14.

За квиток у вересні 2025 року пасажирам потрібно заплатити 5 273 грн. Їх розбирають дуже швидко, а кількість місць сильно обмежена, тому Укрзалізниця рекомендує бронювати проїзні документи якомога раніше. Продаж традиційно відкривається за 20 календарних днів до дати відправлення о 09:00.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Укрзалізниця дозволяє пересадку на інше місце пасажира поїзда з алергією на тварин, але тільки за згодою обох сторін. Постає питання, що робити у випадку відсутності вільних місць в купе чи плацкарті.

Також ми писали, що для перевезення великих собак Укрзалізницею потрібно мати окремий квиток, намордник, повідець і ветдовідку. Пасажири зобов’язані викупити всі місця в купе, крім індивідуальних випадків.

Польща Укрзалізниця поїзди квитки пасажири
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації