Как доехать из Киева в Хелм — стоимость билетов на поезда УЗ

Как доехать из Киева в Хелм — стоимость билетов на поезда УЗ

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 14:50
Поезд Киев — Хелм от Укрзализныци — сколько стоят билеты и когда надо покупать
Пассажиры в поезде УЗ. Фото: УНИАН

Одно из популярных международных направлений для украинцев — рейс из Киева в польский Хелм. Оттуда гораздо проще добраться в другие европейские города или государства. Возникает вопрос, как купить билет на поезд и сколько стоит поездка в сентябре 2025 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что нужно знать пассажирам, которые планируют путешествие в Хелм.

Читайте также:

Стоимость билета на поезд Киев — Хелм

В польский город вблизи украинской границы курсирует несколько поездов. Билеты можно приобрести различными способами, в частности онлайн на официальном сайте УЗ или в мобильном приложении. Плюс их продают на портале польской компании PKP, что осуществляет железнодорожные перевозки.

Мы промониторили информацию от Укрзализныци и узнали, какими рейсами удастся добраться до Хелма в сентябре 2025 года. Доступны такие маршруты:

  • 019К Киев-Пассажирский — Хелм;
  • 023О Киев-Пассажирский — Хелм;
  • 119П Днепр-Главный — Хелм;
  • 093О Харьков-Пассажирский — Хелм.
Как доехать из Киева в Хелм — стоимость билетов на поезда УЗ - фото 1
Рейсы Укрзализныци в Хелм. Фото: скриншот

Первый поезд из Киева отправляется в 20:21, а прибывает в Польшу в 05:44. Стоимость одного места в купе составляет 2 851 грн. Столько же придется заплатить за путешествие во втором поезде, отправление которого запланировано на 23:50, а прибытие в Хелм — на 11:16.

Также можно воспользоваться рейсами из Днепра или Харькова, осуществив посадку на станции в Киеве. Днепровский поезд отправляется из столицы Украины в 06:26, прибывает в пункт назначения в 16:48. Билет в купе стоит 2 851 грн, а место люкс — 4 305 грн. Харьковский поезд отправляется в 23:50, прибывает в Хелм в 11:16 (цена — 2 866 грн).

Как доехать из Киева в Варшаву

Ранее мы рассказывали, что прямой поезд из украинской столицы в польскую всего один. Конечно, придется осуществить пересадку в Хелме, но без необходимости покупать отдельный билет. Рейс осуществляется ежедневно по такому графику:

  • отправление из Киева в 20:21;
  • остановка в Хелме (пересадка на Варшаву) в 06:54;
  • прибытие в Варшаву в 10:14.

За билет в сентябре 2025 года пассажирам нужно заплатить 5 273 грн. Их разбирают очень быстро, а количество мест сильно ограничено, поэтому Укрзализныця рекомендует бронировать проездные документы как можно раньше. Продажа традиционно открывается за 20 календарных дней до даты отправления в 09:00.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Укрзализныця разрешает пересадку на другое место пассажира поезда с аллергией на животных, но только с согласия обеих сторон. Возникает вопрос, что делать в случае отсутствия свободных мест в купе или плацкарте.

Также мы писали, что для перевозки больших собак Укрзализныцей нужно иметь отдельный билет, намордник, поводок и ветсправку. Пассажиры обязаны выкупить все места в купе, кроме индивидуальных случаев.


Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
