Сколько стоит билет на поезд Киев — Варшава — цена в сентябре

Дата публикации 9 сентября 2025 11:25
Билеты на поезд Киев — Варшава — актуальные цены Укрзализныци и как можно купить
Поезд УЗ. Фото: Укрзализныця/Telegram

Купить билет на популярное железнодорожное направление Киев — Варшава очень сложно, поскольку их разбирают за считанные минуты после открытия продаж. А стоимость поездки немаленькая. Конечно, есть альтернативные варианты для пассажиров, которые спешат добраться в Польшу.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоят билеты на поезд Укрзализныци из Киева в Варшаву в сентябре 2025 года.

Актуальные цены на поезд Киев — Варшава

С тех пор как началась полномасштабная война в Украине, железнодорожный перевозчик обновил правила покупки билетов на это ажиотажное направление. Сейчас забронировать место в поезде можно только онлайн — через мобильное приложение компании или на официальном сайте. В кассах вокзалов билеты больше не реализуются.

Прямой поезд из украинской столицы в польскую только один. Он курсирует ежедневно по такому графику:

  • отправление из Киева в 20:21;
  • остановка в Хелме (пересадка на Варшаву) в 06:54;
  • прибытие в Варшаву в 10:14.

Одно место в купе обойдется пассажиру в 5 245 грн по состоянию на сентябрь 2025 года. Отметим, билеты очень быстро разбирают, поэтому рекомендуется бронировать их как можно раньше. Продажи традиционно открывают за 20 календарных дней до даты отправления в 09:00.

Сколько стоит билет на поезд Киев — Варшава — цена в сентябре - фото 1
Билеты на рейс Киев — Варшава. Фото: скриншот

Как альтернатива — украинцы могут воспользоваться поездом Киев — Хелм, который отправляется из столицы в 23:50 и прибывает в конечный пункт назначения в 11:16. Стоимость такого путешествия — 2 850 грн. Далее надо только купить билет на прямой рейс в Варшаву.

Новые прямые рейсы из Ужгорода в ЕС

Начиная с 12 сентября, Укрзализныця открывает новые маршруты из Ужгорода в несколько столиц Европы. Больше не придется совершать неудобные пересадки, поскольку состоялось открытие евроколеи. Будут курсировать такие поезда прямого сообщения:

  • №961/618 Ужгород — Братислава;
  • №146/143 Ужгород — Будапешт — Вена.

Первый поезд будет отправляться в 08:09, а прибывать в Братиславу в 18:33. Второй также будет отправляться из Ужгорода в 08:09, а прибывать в Будапешт в 14:20, в Вену — в 17:20. Билеты на рейсы уже доступны онлайн, в частности на официальном сайте УЗ и в мобильном приложении. Плюс их можно купить на сайтах железных дорог Венгрии и Словакии.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, вернуть билет УЗ можно онлайн или в кассе. Если до отправления осталось более 24 часов, то пассажир получит полную стоимость, от 6 до 24 часов — только половину цены, менее 6 часов — ему вернут стоимость билета без плацкарты.

Также мы писали, что не всегда нужно выкупать купе, если пассажир путешествует с животным. Это справедливо для владельцев крупных собак (более 45 см в холке). А хозяевам маленьких животных можно ехать в поезде без выкупа всех мест.

