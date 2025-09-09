Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Скільки коштує квиток на потяг УЗ Київ — Варшава — ціна у вересні

Скільки коштує квиток на потяг УЗ Київ — Варшава — ціна у вересні

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 11:25
Квитки на поїзд Київ — Варшава — актуальні ціни Укрзалізниці та як можна купити
Поїзд УЗ. Фото: Укрзалізниця/Telegram

Купити квиток на популярний залізничний напрямок Київ — Варшава дуже складно, бо їх розбирають за лічені хвилини після відкриття продажів. А вартість поїздки немаленька. Звісно, є альтернативні варіанти для пасажирів, які поспішають, добратися до Польщі.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштують квитки на потяг Укрзалізниці з Києва до Варшави у вересні 2025 року.

Реклама
Читайте також:

Актуальні ціни на поїзд Київ — Варшава

Відколи почалася повномасштабна війна в Україні, залізничний перевізник оновив правила купівлі квитків на цей ажіотажний напрямок. Наразі забронювати місце в поїзді можна лише онлайн — через мобільний застосунок компанії чи на офіційному сайті. В касах вокзалів квитки більше не реалізуються.

Прямий потяг з української столиці до польської лише один. Він курсує щоденно за таким графіком:

  • відправлення з Києва о 20:21;
  • зупинка в Хелмі (пересадка на Варшаву) о 06:54;
  • прибуття у Варшаву о 10:14.

Одне місце в купе обійдеться пасажиру в 5 245 грн станом на вересень 2025 року. Зауважимо, квитки дуже швидко розбирають, тому рекомендується бронювати їх якомога раніше. Продажі традиційно відкривають за 20 календарних днів до дати відправлення о 09:00.

Скільки коштує квиток на потяг УЗ Київ — Варшава — ціна у вересні - фото 1
Квитки на рейс Київ — Варшава. Фото: скриншот

Як альтернатива — українці можуть скористатися потягом Київ — Хелм, який відправляється зі столиці о 23:50 та прибуває в кінцевий пункт призначення об 11:16. Вартість такої подорожі — 2 850 грн. Далі треба лише купити квиток на прямий рейс до Варшави.

Нові прямі рейси з Ужгорода до ЄС

Починаючи з 12 вересня, Укрзалізниця відкриває нові маршрути з Ужгорода до кількох столиць Європи. Більше не доведеться здійснювати незручні пересадки, оскільки відбулося відкриття євроколії. Курсуватимуть такі поїзди прямого сполучення:

  • №961/618 Ужгород — Братислава;
  • №146/143 Ужгород — Будапешт — Відень.

Перший потяг відправлятиметься о 08:09, а прибуватиме в Братиславу о 18:33. Другий також вирушатиме з Ужгорода о 08:09, а прибуватиме в Будапешт о 14:20, у Відень — о 17:20. Квитки на рейси вже доступні онлайн, зокрема на офіційному сайті УЗ та в мобільному додатку. Плюс їх можна купити на сайтах залізниць Угорщини і Словаччини.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, повернути квиток УЗ можна онлайн або в касі. Якщо до відправлення залишилося понад 24 години, то пасажир отримає повну вартість, від 6 до 24 годин — лише половину ціни, менш як 6 годин — йому повернуть вартість квитка без плацкарти.

Також ми писали, що не завжди потрібно викупляти купе, якщо пасажир подорожує з твариною. Це справедливо для власників великих собак (понад 45 см у холці). А господарям маленьких тварин можна їхати в поїзді без викупу всіх місць.

Польща Укрзалізниця поїзди ціни Варшава
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації