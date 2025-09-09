Квитки на поїзд Київ — Варшава — актуальні ціни Укрзалізниці та як можна купити

Поїзд УЗ. Фото: Укрзалізниця/Telegram

Купити квиток на популярний залізничний напрямок Київ — Варшава дуже складно, бо їх розбирають за лічені хвилини після відкриття продажів. А вартість поїздки немаленька. Звісно, є альтернативні варіанти для пасажирів, які поспішають, добратися до Польщі.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштують квитки на потяг Укрзалізниці з Києва до Варшави у вересні 2025 року.

Актуальні ціни на поїзд Київ — Варшава

Відколи почалася повномасштабна війна в Україні, залізничний перевізник оновив правила купівлі квитків на цей ажіотажний напрямок. Наразі забронювати місце в поїзді можна лише онлайн — через мобільний застосунок компанії чи на офіційному сайті. В касах вокзалів квитки більше не реалізуються.

Прямий потяг з української столиці до польської лише один. Він курсує щоденно за таким графіком:

відправлення з Києва о 20:21;

зупинка в Хелмі (пересадка на Варшаву) о 06:54;

прибуття у Варшаву о 10:14.

Одне місце в купе обійдеться пасажиру в 5 245 грн станом на вересень 2025 року. Зауважимо, квитки дуже швидко розбирають, тому рекомендується бронювати їх якомога раніше. Продажі традиційно відкривають за 20 календарних днів до дати відправлення о 09:00.

Квитки на рейс Київ — Варшава. Фото: скриншот

Як альтернатива — українці можуть скористатися потягом Київ — Хелм, який відправляється зі столиці о 23:50 та прибуває в кінцевий пункт призначення об 11:16. Вартість такої подорожі — 2 850 грн. Далі треба лише купити квиток на прямий рейс до Варшави.

Нові прямі рейси з Ужгорода до ЄС

Починаючи з 12 вересня, Укрзалізниця відкриває нові маршрути з Ужгорода до кількох столиць Європи. Більше не доведеться здійснювати незручні пересадки, оскільки відбулося відкриття євроколії. Курсуватимуть такі поїзди прямого сполучення:

№961/618 Ужгород — Братислава;

№146/143 Ужгород — Будапешт — Відень.

Перший потяг відправлятиметься о 08:09, а прибуватиме в Братиславу о 18:33. Другий також вирушатиме з Ужгорода о 08:09, а прибуватиме в Будапешт о 14:20, у Відень — о 17:20. Квитки на рейси вже доступні онлайн, зокрема на офіційному сайті УЗ та в мобільному додатку. Плюс їх можна купити на сайтах залізниць Угорщини і Словаччини.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, повернути квиток УЗ можна онлайн або в касі. Якщо до відправлення залишилося понад 24 години, то пасажир отримає повну вартість, від 6 до 24 годин — лише половину ціни, менш як 6 годин — йому повернуть вартість квитка без плацкарти.

Також ми писали, що не завжди потрібно викупляти купе, якщо пасажир подорожує з твариною. Це справедливо для власників великих собак (понад 45 см у холці). А господарям маленьких тварин можна їхати в поїзді без викупу всіх місць.