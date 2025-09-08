Потяг Київ — Варшава — як купити квитки УЗ та чи існує альтернатива для пасажирів

Посадка на потяг. Фото: УНІАН

Купити залізничні квитки навіть на внутрішні рейси УЗ не завжди просто, що вже казати про найбільш ажіотажний міжнародний напрямок Київ — Варшава. Українці в соціальних мережах неодноразово скаржилися на складність бронювання місць у потягу.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як добратися поїздом у Варшаву та які існують альтернативи для пасажирів Укрзалізниці.

Як купити квиток на потяг Київ — Варшава

Під час повномасштабної війни в Україні залізничний перевізник заборонив продаж квитків на рейс у касах вокзалів. Бронювання доступне лише онлайн: на офіційному сайті компанії чи в мобільному застосунку УЗ. Це мало стати на заваді шахраям і перекупникам, а також спростити пасажирам доступ до квитків.

Згідно з інформацією на сайті залізничного перевізника, на найближчі кілька тижнів вільних місць у потягу немає. Станом на 4 вересня було доступне бронювання квитків лише на 18 число. Рейс традиційно відправляється з вокзалу в Києві о 20:21, а прибуває до Варшави о 10:14 наступного дня. Вартість подорожі — понад 5 200 грн.

Купівля квитків на потяг Київ — Варшава. Фото: скриншот

Чи є альтернатива для пасажирів

Квитки на потяг Київ — Варшава постійно в дефіциті через великий наплив пасажирів і невелику кількість вільних місць, що пояснюється особливостями будови вагонів. Якщо потрібно добратися до польської столиці, а прямий рейс з України недоступний, існує альтернатива:

купити квиток до Хелма (на потяг, який прямує з Дніпра чи Києва);

здійснити пересадку на прямий рейс до Варшави безпосередньо в Хелмі.

За поїздку потрібно заплатити 2 850 грн. Потяг Київ — Хелм відправляється з вокзалу о 23:50, прибуває на кінцеву станцію о 11:16. Рейс Дніпро — Хелм відправляється о 06:26, а прибуває — о 16:48. Українці можуть підібрати варіант, який найкраще підходить по маршруту і часу.

Зауважимо, продаж квитків на рейси міжнародного сполучення (безпосередньо в Польщу) починається за 20 календарних днів до дати відправлення. Старт — о 09:00, тому пасажирам рекомендують заздалегідь планувати поїздки і бронювати місця якомога раніше.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, внаслідок російських ударів по залізничній інфраструктурі Укрзалізниця спрямувала частину рейсів через Дніпро. Поїзди №115, №86 та №128 тимчасово не заходять у Запоріжжя, для пасажирів організували пересадки.

