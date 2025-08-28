Пільговий проїзд для пенсіонерів — як заощадити на квитках УЗ та де взагалі можна не платити

Пільги для пенсіонерів — чи є знижки на залізничні квитки у 2025
Після виходу на пенсію громадяни України отримують ряд соціальних пільг, які допомагають зменшити фінансове навантаження. Однією з найпопулярніших є безплатний або пільговий проїзд у транспорті.
Про те, чи можуть пенсіонери отримати знижку на залізничні квитки у 2025 році, зазначається у наказі Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.
У яких видах транспорту пенсіонери звільняються від оплати проїзду
Пенсіонери мають право безплатно користуватися міським громадським транспортом:
- трамваями;
- автобусами;
- тролейбусами.
Однак ця пільга не діє на метро та таксі. Щоб скористатися пільгою, достатньо мати пенсійне посвідчення встановленого зразка.
Як людям похилого віку заощадити на залізничних квитках
У 2025 році пенсіонери можуть безплатно їздити лише в приміських електричках. Для поїздок у потягах далекого сполучення, таких як Інтерсіті, нічні або інші поїзди, безплатного проїзду немає, квитки купуються за повною ціною.
Однак Укрзалізниця запустила програму лояльності для пасажирів швидкісних поїздів Інтерсіті та Інтерсіті+. Купуючи квитки заздалегідь або в певні дні тижня, можна суттєво заощадити.
Окрім того, за витрачені гроші нараховуються бонуси, якими можна оплатити частину наступних поїздок. Пенсіонери також можуть приєднатися до цієї програми.
Для кого ще квитки Укрзалізниці продають на пільгових умовах
Окрім пенсіонерів, на пільговий проїзд можуть розраховувати:
- Студенти: ті, хто навчається на денній формі у вишах або ПТУ, отримують 50% знижки на квитки у плацкартних вагонах, регіональних поїздах 2–3 класу та приміських електропоїздах. Потрібен чинний студентський квиток.
- Люди з інвалідністю: вони мають право безплатно їздити приміськими електричками, а з 1 жовтня до 15 травня – отримувати 50% знижки на поїзди далекого сполучення. Потрібне відповідне посвідчення.
- Учасники бойових дій: ветерани АТО, ООС та війни з Росією безплатно користуються приміськими електричками. Також їм надається право на одну безплатну поїздку туди й назад у потягах далекого сполучення раз на два роки або на 50% знижку раз на рік.
- Діти з багатодітних родин: можуть подорожувати безплатно приміськими електропоїздами за наявності посвідчення.
Діти до 6 років, які не займають окремого місця, можуть користуватися поїздом безплатно за наявності у батьків свідоцтва про народження. Неповнолітні від 6 до 14 років отримують 25% знижки на квитки у поїздах далекого сполучення.
