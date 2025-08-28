Пільговий проїзд для пенсіонерів — як заощадити на квитках УЗ та де взагалі можна не платити

Провідниця перевіряє квиток. Фото: УНІАН

Після виходу на пенсію громадяни України отримують ряд соціальних пільг, які допомагають зменшити фінансове навантаження. Однією з найпопулярніших є безплатний або пільговий проїзд у транспорті.

Про те, чи можуть пенсіонери отримати знижку на залізничні квитки у 2025 році, зазначається у наказі Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

У яких видах транспорту пенсіонери звільняються від оплати проїзду

Пенсіонери мають право безплатно користуватися міським громадським транспортом:

трамваями;

автобусами;

тролейбусами.

Однак ця пільга не діє на метро та таксі. Щоб скористатися пільгою, достатньо мати пенсійне посвідчення встановленого зразка.

Як людям похилого віку заощадити на залізничних квитках

У 2025 році пенсіонери можуть безплатно їздити лише в приміських електричках. Для поїздок у потягах далекого сполучення, таких як Інтерсіті, нічні або інші поїзди, безплатного проїзду немає, квитки купуються за повною ціною.

Однак Укрзалізниця запустила програму лояльності для пасажирів швидкісних поїздів Інтерсіті та Інтерсіті+. Купуючи квитки заздалегідь або в певні дні тижня, можна суттєво заощадити.

Програми лояльності Укрзалізниці. Фото: Скриншот

Окрім того, за витрачені гроші нараховуються бонуси, якими можна оплатити частину наступних поїздок. Пенсіонери також можуть приєднатися до цієї програми.

Бонусна програма Укрзалізниці. Фото: Скриншот

Для кого ще квитки Укрзалізниці продають на пільгових умовах

Окрім пенсіонерів, на пільговий проїзд можуть розраховувати:

Студенти: ті, хто навчається на денній формі у вишах або ПТУ, отримують 50% знижки на квитки у плацкартних вагонах, регіональних поїздах 2–3 класу та приміських електропоїздах. Потрібен чинний студентський квиток. Люди з інвалідністю: вони мають право безплатно їздити приміськими електричками, а з 1 жовтня до 15 травня – отримувати 50% знижки на поїзди далекого сполучення. Потрібне відповідне посвідчення. Учасники бойових дій: ветерани АТО, ООС та війни з Росією безплатно користуються приміськими електричками. Також їм надається право на одну безплатну поїздку туди й назад у потягах далекого сполучення раз на два роки або на 50% знижку раз на рік. Діти з багатодітних родин: можуть подорожувати безплатно приміськими електропоїздами за наявності посвідчення.

Діти до 6 років, які не займають окремого місця, можуть користуватися поїздом безплатно за наявності у батьків свідоцтва про народження. Неповнолітні від 6 до 14 років отримують 25% знижки на квитки у поїздах далекого сполучення.

Раніше ми писали, що Укрзалізниця запускає додатковий потяг Київ — Львів, що дозволить збільшити кількість місць на популярному маршруті. Квитки вже можна придбати на сайті, у касах та в мобільному додатку.

Також ми розповідали, що попри перевірку через "Дію", перекупники продовжують масово скуповувати квитки Укрзалізниці за допомогою ботів і фейкових акаунтів, продаючи їх значно дорожче.