УЗ призначила потяг на популярний напрямок — куди можна купити квитки

Укрзалізниця попередила пасажирів про призначення додаткового потяга. Він курсуватиме напрямком Київ — Львів, що збільшить пропозицію місць на цьому ажіотажному маршруті. Квитки вже доступні для купівлі на сайті, в касах і мобільному застосунку.

Про це розповіла пресслужба УЗ в Telegram-каналі.

Розклад руху нового поїзда

Залізничний перевізник призначив новий рухомий склад на кілька серпневих дат, аби задовольнити попит. У вересні додатковий поїзд №289/290 Київ — Львів вже не курсуватиме. Перевезення пасажирів заплановане на 25 і 29 серпня 2025 року. Розклад руху такий:

відправлення з Києва — о 06:08, прибуття до Львова — о 13:23;

відправлення зі Львова — о 14:46, прибуття до Києва — о 21:49.

Квитки вже доступні для придбання на офіційному сайті Укрзалізниці, в мобільному додатку та в касах вокзалів. Вартість одного місця становить 717 грн.

Новий потяг Київ — Львів. Фото: скриншот

Запуск міжнародного поїзда

Раніше ми розповідали, що в Україні планують відновити рейс за кордон, який скасували у 2022 році. Перше випробовування здійснили в ніч із 7 на 8 серпня: з Києва відправили два порожні вагони, які приєднали до потяга Кишинів — Бухарест. Це перша залізнична поїздка в напрямку після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Посол Румунії в Україні Александру Віктор Мікула зауважив, що сполучення між столицями трьох держав матиме як практичне значення, так і символічно-стратегічне. По-перше, воно посилить транспортні зв’язки України з ЄС. По-друге, з’явиться нова альтернатива авіаційним та автомобільним перевезенням.

Нагадаємо, якщо пасажир загубив речі в поїзді, їх оформлюють спеціальним актом і передають на зберігання. Кожен предмет пломбують та реєструють, а про вміст складають опис у присутності поліції. Знайдені у вагоні речі надходять начальнику станції.

Також ми писали, що пасажирам рекомендують купувати квитки на потяги одразу після відкриття продажів. Це найкращий час, бо пропозиція місць максимальна. На більшість внутрішніх відправлень продаж відкривається о 08:00 за 20 днів до дати поїздки.