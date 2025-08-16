Квитки на потяги УЗ — коли відкриваються продажі та як встигнути купити першим

Найкращий час для купівлі квитків УЗ — коли відкривають продажі
В Укрзалізниці неодноразово повідомляли пасажирів, що найкращий час для купівлі квитків на потяги — одразу після відкриття продажів. Плануючи мандрівку заздалегідь, можна без проблем забронювати місце навіть на ажіотажному рейсі.
Про це розповіла пресслужба УЗ в Telegram.
Коли відкривають продаж квитків
Здійснюючи купівлю якомога раніше, пасажири мінімізують ризик нестачі квитків. Так можна обрати місця, що найбільше подобаються за розташуванням, та уникнути використання послуг перекупників. В компанії детально пояснили, коли відкривається продаж квитків на рейси внутрішнього і міжнародного сполучення.
Відправлення по Україні:
- о 08:00 за 20 днів до дати поїздки;
- о 8:00 за 10 днів до дати поїздки — на потяги Павлоградського, Херсонського, Миколаївського, частково Краматорського, Сумського і Чернігівського напрямків;
- о 8:00 за 10 днів до дати поїздки — на електропоїзди та дизель-поїзди категорії "Регіональний поїзд" (рейси з номерами 800-899).
"Продаж квитків на приміські поїзди в квиткових касах вокзалів стартує у день відправлення", — уточнили в Укрзалізниці.
Міжнародне сполучення:
- о 09:00 за 20 днів до дати поїздки — на поїзди в польському напрямку (Перемишль, Хелм, Варшава);
- 0 08:00 за 20 днів до дати поїздки — на рейси в молдовському, словацькому, австрійському та угорському напрямках.
Всі продажі стартують одночасно на офіційному сайті Укрзалізниці та мобільному застосунку. Якщо в піковий період пасажири не встигають забронювати місця, то рекомендується налаштувати в телефоні відстеження й автоматичний викуп квитків.
"Завдяки автовикупу ви можете вказати бажану полицю і кількість місць. Під'єднайте картку до застосунку і система купить квиток, як тільки він стане доступним. Радимо не встановлювати багато фільтрів під час налаштування — це збільшить шанси на придбання", — уточнили в УЗ.
Додаткові рейси з вересня
Аби збільшити пропозицію місць на ажіотажних напрямках, залізничний перевізник регулярно запускає додаткові рейси. З вересня почнуть курсувати потяги сполученням:
- № 260/259 Чоп — Кременчук;
- № 258/257 Ясіня — Кропивницький;
- № 222/221 Київ — Полтава.
Перші два рейси постійно відправлятимуться по вівторках, п’ятницях і суботах, а прибуватимуть на місце призначення — по середах, суботах і неділях. Потяг Київ — Полтава їздитиме з 3 по 29 вересня тільки по непарним числам. Всі квитки вже доступні в касах вокзалів, на сайті та в мобільному додатку УЗ.
Що ще варто знати українцям
Нагадаємо, в серпні Укрзалізниця запустить кілька додаткових рейсів на популярні напрямки. Більша пропозиція місць з’явиться завдяки потягам № 243/244 Київ — Львів, № 249/250 Київ — Львів і № 775/776 Київ — Вінниця.
Також ми писали, що в серпні 2025 року спостерігається підвищений попит на послуги залізничного перевізника. Кількість пасажирів на одне місце на деяких ажіотажних маршрутах Укрзалізниці становить від 5 до 8 людей.
