Квитки на потяги УЗ — коли відкриваються продажі та як встигнути купити першим

В Укрзалізниці неодноразово повідомляли пасажирів, що найкращий час для купівлі квитків на потяги — одразу після відкриття продажів. Плануючи мандрівку заздалегідь, можна без проблем забронювати місце навіть на ажіотажному рейсі.

Про це розповіла пресслужба УЗ в Telegram.

Коли відкривають продаж квитків

Здійснюючи купівлю якомога раніше, пасажири мінімізують ризик нестачі квитків. Так можна обрати місця, що найбільше подобаються за розташуванням, та уникнути використання послуг перекупників. В компанії детально пояснили, коли відкривається продаж квитків на рейси внутрішнього і міжнародного сполучення.

Відправлення по Україні:

о 08:00 за 20 днів до дати поїздки;

о 8:00 за 10 днів до дати поїздки — на потяги Павлоградського, Херсонського, Миколаївського, частково Краматорського, Сумського і Чернігівського напрямків;

о 8:00 за 10 днів до дати поїздки — на електропоїзди та дизель-поїзди категорії "Регіональний поїзд" (рейси з номерами 800-899).

"Продаж квитків на приміські поїзди в квиткових касах вокзалів стартує у день відправлення", — уточнили в Укрзалізниці.

Міжнародне сполучення:

о 09:00 за 20 днів до дати поїздки — на поїзди в польському напрямку (Перемишль, Хелм, Варшава);

0 08:00 за 20 днів до дати поїздки — на рейси в молдовському, словацькому, австрійському та угорському напрямках.

Всі продажі стартують одночасно на офіційному сайті Укрзалізниці та мобільному застосунку. Якщо в піковий період пасажири не встигають забронювати місця, то рекомендується налаштувати в телефоні відстеження й автоматичний викуп квитків.

"Завдяки автовикупу ви можете вказати бажану полицю і кількість місць. Під'єднайте картку до застосунку і система купить квиток, як тільки він стане доступним. Радимо не встановлювати багато фільтрів під час налаштування — це збільшить шанси на придбання", — уточнили в УЗ.

Додаткові рейси з вересня

Аби збільшити пропозицію місць на ажіотажних напрямках, залізничний перевізник регулярно запускає додаткові рейси. З вересня почнуть курсувати потяги сполученням:

№ 260/259 Чоп — Кременчук;

№ 258/257 Ясіня — Кропивницький;

№ 222/221 Київ — Полтава.

Перші два рейси постійно відправлятимуться по вівторках, п’ятницях і суботах, а прибуватимуть на місце призначення — по середах, суботах і неділях. Потяг Київ — Полтава їздитиме з 3 по 29 вересня тільки по непарним числам. Всі квитки вже доступні в касах вокзалів, на сайті та в мобільному додатку УЗ.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в серпні Укрзалізниця запустить кілька додаткових рейсів на популярні напрямки. Більша пропозиція місць з’явиться завдяки потягам № 243/244 Київ — Львів, № 249/250 Київ — Львів і № 775/776 Київ — Вінниця.

Також ми писали, що в серпні 2025 року спостерігається підвищений попит на послуги залізничного перевізника. Кількість пасажирів на одне місце на деяких ажіотажних маршрутах Укрзалізниці становить від 5 до 8 людей.