Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Лучшее время для покупки билетов УЗ — когда открывают продажи

Лучшее время для покупки билетов УЗ — когда открывают продажи

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2025 15:10
Билеты на поезда УЗ — когда открываются продажи и как успеть купить первым
Вывеска на железнодорожном вокзале. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

В Укрзализныце неоднократно сообщали пассажирам, что лучшее время для покупки билетов на поезда — сразу после открытия продаж. Планируя путешествие заранее, можно без проблем забронировать место даже на ажиотажном рейсе.

Об этом рассказала пресс-служба УЗ в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Когда открывают продажу билетов

Совершая покупку как можно раньше, пассажиры минимизируют риск нехватки билетов. Так можно выбрать места, которые больше всего нравятся по расположению, и избежать использования услуг перекупщиков. В компании подробно объяснили, когда открывается продажа билетов на рейсы внутреннего и международного сообщения.

Отправление по Украине:

  • в 08:00 за 20 дней до даты поездки;
  • в 8:00 за 10 дней до даты поездки — на поезда Павлоградского, Херсонского, Николаевского, частично Краматорского, Сумского и Черниговского направлений;
  • в 8:00 за 10 дней до даты поездки — на электропоезда и дизель-поезда категории "Региональный поезд" (рейсы с номерами 800-899).

"Продажа билетов на пригородные поезда в билетных кассах вокзалов стартует в день отправления", — уточнили в Укрзализныце.

Международное сообщение:

  • в 09:00 за 20 дней до даты поездки — на поезда в польском направлении (Перемышль, Хелм, Варшава);
  • 0 08:00 за 20 дней до даты поездки — на рейсы в молдавском, словацком, австрийском и венгерском направлениях.

Все продажи стартуют одновременно на официальном сайте Укрзализныци и мобильном приложении. Если в пиковый период пассажиры не успевают забронировать места, то рекомендуется настроить в телефоне отслеживание и автоматический выкуп билетов.

"Благодаря автовыкупу вы можете указать желаемую полку и количество мест. Подключите карту к приложению и система купит билет, как только он станет доступным. Советуем не устанавливать много фильтров при настройке — это увеличит шансы на покупку", — уточнили в УЗ.

Дополнительные рейсы с сентября

Чтобы увеличить предложение мест на ажиотажных направлениях, железнодорожный перевозчик регулярно запускает дополнительные рейсы. С сентября начнут курсировать поезда сообщением:

  • № 260/259 Чоп — Кременчуг;
  • № 258/257 Ясиня — Кропивницкий;
  • № 222/221 Киев — Полтава.

Первые два рейса будут постоянно отправляться по вторникам, пятницам и субботам, а прибывать на место назначения — по средам, субботам и воскресеньям. Поезд Киев — Полтава будет ездить с 3 по 29 сентября только по нечетным числам. Все билеты уже доступны в кассах вокзалов, на сайте и в мобильном приложении УЗ.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в августе Укрзализныця запустит несколько дополнительных рейсов на популярные направления. Большее предложение мест появится благодаря поездам № 243/244 Киев — Львов, № 249/250 Киев — Львов и № 775/776 Киев — Винница.

Также мы писали, что в августе 2025 года наблюдается повышенный спрос на услуги железнодорожного перевозчика. Количество пассажиров на одно место в некоторых ажиотажных маршрутах Укрзализныци составляет от 5 до 8 человек.

Укрзализныця поезда продажа билеты пассажиры
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации