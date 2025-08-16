Билеты на поезда УЗ — когда открываются продажи и как успеть купить первым

Вывеска на железнодорожном вокзале. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

В Укрзализныце неоднократно сообщали пассажирам, что лучшее время для покупки билетов на поезда — сразу после открытия продаж. Планируя путешествие заранее, можно без проблем забронировать место даже на ажиотажном рейсе.

Об этом рассказала пресс-служба УЗ в Telegram.

Когда открывают продажу билетов

Совершая покупку как можно раньше, пассажиры минимизируют риск нехватки билетов. Так можно выбрать места, которые больше всего нравятся по расположению, и избежать использования услуг перекупщиков. В компании подробно объяснили, когда открывается продажа билетов на рейсы внутреннего и международного сообщения.

Отправление по Украине:

в 08:00 за 20 дней до даты поездки;

в 8:00 за 10 дней до даты поездки — на поезда Павлоградского, Херсонского, Николаевского, частично Краматорского, Сумского и Черниговского направлений;

в 8:00 за 10 дней до даты поездки — на электропоезда и дизель-поезда категории "Региональный поезд" (рейсы с номерами 800-899).

"Продажа билетов на пригородные поезда в билетных кассах вокзалов стартует в день отправления", — уточнили в Укрзализныце.

Международное сообщение:

в 09:00 за 20 дней до даты поездки — на поезда в польском направлении (Перемышль, Хелм, Варшава);

0 08:00 за 20 дней до даты поездки — на рейсы в молдавском, словацком, австрийском и венгерском направлениях.

Все продажи стартуют одновременно на официальном сайте Укрзализныци и мобильном приложении. Если в пиковый период пассажиры не успевают забронировать места, то рекомендуется настроить в телефоне отслеживание и автоматический выкуп билетов.

"Благодаря автовыкупу вы можете указать желаемую полку и количество мест. Подключите карту к приложению и система купит билет, как только он станет доступным. Советуем не устанавливать много фильтров при настройке — это увеличит шансы на покупку", — уточнили в УЗ.

Дополнительные рейсы с сентября

Чтобы увеличить предложение мест на ажиотажных направлениях, железнодорожный перевозчик регулярно запускает дополнительные рейсы. С сентября начнут курсировать поезда сообщением:

№ 260/259 Чоп — Кременчуг;

№ 258/257 Ясиня — Кропивницкий;

№ 222/221 Киев — Полтава.

Первые два рейса будут постоянно отправляться по вторникам, пятницам и субботам, а прибывать на место назначения — по средам, субботам и воскресеньям. Поезд Киев — Полтава будет ездить с 3 по 29 сентября только по нечетным числам. Все билеты уже доступны в кассах вокзалов, на сайте и в мобильном приложении УЗ.

