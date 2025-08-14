Укрзалізниця посилила перевірки пасажирів — які дії вважаються підозрілими

Потяг на вокзалі. Фото: УНІАН

Останнім часом спостерігається дефіцит місць на потяги Укрзалізниці, які курсують деякими популярними маршрутами. Однією з причин називають "перекупів", які намагаються спекулювати на квитках. Однак перевізник шукає спосіб подолати цю проблему.

Про те, чому Укрзалізниця почала блокувати облікові записи деяких "пасажирів", повідомила пресслужба компанії.

Реклама

Читайте також:

Чому квитків на потяг вистачає не всім

У прямому ефірі програми "Вечір.LIVE" фінансовий експерт Віктор Гальчинський розповів, що одна з головних проблем, з якою зараз стикається Укрзалізниця, — це боротьба з перекупниками квитків. Також, за його словами, значна частина місць у поїздах бронюється під спеціальні потреби — для військових, державних структур та службових відряджень.

У компанії ж пояснюють, що дефіцит вагонів спричинений кількома чинниками: зношеністю рухомого складу, пошкодженнями від російських атак та закінченням терміну експлуатації частини поїздів.

Чому Укрзалізниця може блокувати облікові записи "пасажирів"

З березня Укрзалізниця заблокувала 3 806 акаунтів, в яких зафіксували підозрілу активність. Лише нещодавно блокування отримали ще 271 користувач. Як зазначають у компанії, ці люди скуповували квитки у великих обсягах або маніпулювали роботою застосунку.

Для цього вони створювали кілька пов’язаних акаунтів і купували квитки маленькими партіями, щоб уникнути виявлення системою. Також було зафіксовано інші схеми:

купівля квитків на різні прізвища з метою їх перепродажу;

бронювання місць без подальшої оплати, ймовірно, в очікуванні замовлень від третіх осіб.

Наприклад, один із заблокованих користувачів 134 рази оформлював бронь на 15 хвилин, жодного разу не завершивши оплату.

Через такі дії компанія посилила ідентифікацію пасажирів. Тепер при перевірці враховують не лише кількість придбаних квитків та різні прізвища в замовленнях, а й характер дій користувача у системі, які можуть свідчити про спроби утримання місць. Для ускладнення роботи ботів впроваджено додаткові автоматичні обмеження, зокрема складніші CAPTCHA.

Акаунт у застосунку можуть заблокувати, якщо користувач постійно бронює місця без оплати, надмірно часто шукає квитки за певними напрямками або використовує одну банківську картку для кількох акаунтів. Такі дії вважаються підозрілими та можуть свідчити про спроби перепродажу квитків чи використання автоматизованих програм.

Раніше ми писали, що для багатьох мешканців столиці метро є частиною щоденних поїздок. Саме ним користуються, щоб дістатися на роботу, навчання, зустріч чи в інших справах. Звичайна поїздка обходиться у 8 гривень, але для окремих груп пасажирів вартість може бути вищою.

Також ми розповідали, що, попри стабільно високий попит та нестачу квитків на певних напрямках, Укрзалізниця працює над тим, щоб покращити ситуацію. Так, уже в серпні планується запуск кількох додаткових рейсів на один із популярних маршрутів.