Укрзализныця усилила проверки пассажиров — какие действия считаются подозрительными

Поезд на вокзале. Фото: УНИАН

В последнее время наблюдается дефицит мест на поезда Укрзализныци, которые курсируют по некоторым популярным маршрутам. Одной из причин называют "перекупов", которые пытаются спекулировать на билетах. Однако перевозчик ищет способ преодолеть эту проблему.

О том, почему Укрзализныця начала блокировать учетные записи некоторых "пассажиров", сообщила пресс-служба компании.

Почему билетов на поезд хватает не всем

В прямом эфире программы "Вечер.LIVE" финансовый эксперт Виктор Гальчинский рассказал, что одна из главных проблем, с которой сейчас сталкивается Укрзализныця — это борьба с перекупщиками билетов. Также по его словам, значительная часть мест в поездах бронируется под специальные нужды — для военных, государственных структур и служебных командировок.

В компании же объясняют, что дефицит вагонов вызван несколькими факторами: изношенностью подвижного состава, повреждениями от российских атак и окончанием срока эксплуатации части поездов.

Почему Укрзализныця может блокировать учетные записи "пассажиров"

С марта Укрзализныця заблокировала 3 806 аккаунтов, в которых зафиксировали подозрительную активность. Только недавно блокировку получил еще 271 пользователь. Как отмечают в компании, эти люди скупали билеты в больших объемах или манипулировали работой приложения.

Для этого они создавали несколько связанных аккаунтов и покупали билеты маленькими партиями, чтобы избежать обнаружения системой. Также были зафиксированы другие схемы:

покупка билетов на разные фамилии с целью их перепродажи;

бронирование мест без последующей оплаты, вероятно, в ожидании заказов от третьих лиц.

Например, один из заблокированных пользователей 134 раза оформлял бронь на 15 минут, ни разу не завершив оплату.

Из-за таких действий компания ужесточила идентификацию пассажиров. Теперь при проверке учитывают не только количество приобретенных билетов и разные фамилии в заказах, но и характер действий пользователя в системе, которые могут свидетельствовать о попытках удержания мест. Для усложнения работы ботов внедрены дополнительные автоматические ограничения, в частности сложные CAPTCHA.

Аккаунт в приложении могут заблокировать, если пользователь постоянно бронирует места без оплаты, чрезмерно часто ищет билеты по определенным направлениям или использует одну банковскую карту для нескольких аккаунтов. Такие действия считаются подозрительными и могут свидетельствовать о попытках перепродажи билетов или использования автоматизированных программ.

