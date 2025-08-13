Подвійний тариф в метро — хто більше платитиме при вході в підземку в вересні

Люди чекають метро. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Для більшості киян підземка — важлива частина повсякденного життя. Нею їдуть на роботу, навчання, зустрічі або у справах. Зазвичай поїздка коштує 8 грн, але для деяких категорій пасажирів тариф може зрости.

Про те, чому деяким пасажирам метрополітену потрібно платити більше у серпні, зазначається в правилах користування Київською підземкою.

Чому з деяких українців беруть доплату в метро

У 2025 році без додаткової оплати пасажири можуть брати з собою невеликі сумки, рюкзаки та валізи, музичні інструменти в чохлі, спортивне спорядження, дитячі візки, інвалідні крісла, тростини, милиці, а також клітки чи контейнери розміром до 120 см у сумі трьох вимірів.

Якщо багаж завеликий, доведеться доплатити. Платними є речі розміром від 120 см, довгі предмети понад 150 см та рулони діаметром від 10 см і довжиною від 100 см. Доплата становить вартість однієї поїздки, причому перевозити можна не більше двох одиниць. Тобто тариф за поїздку з великим багажем складе щонайменше 16 грн.

З чим можуть не пустити в метро в серпні

Деякі речі взагалі заборонено перевозити через небезпеку або дискомфорт для інших пасажирів. Це предмети розміром понад 200 см, великі клітки та контейнери, рулони діаметром понад 15 см і довжиною більше ніж 170 см, довгі предмети понад 220 см, речі без пакування, легкозаймисті, вибухові та токсичні речовини, наркотики, балони з газом чи киснем, а також тварини без спеціальних кліток (виняток — собаки-поводирі).

Великі предмети на візках понад 200 см заборонені, якщо це не валіза на колесах або сумка-візок. Велосипеди та спортивне спорядження понад 120 см можна перевозити тільки розібраними. Працівники метро можуть також зупиняти пасажирів зі спортивним інвентарем, садовим обладнанням, мисливською зброєю або крихкими предметами без належного пакування.

