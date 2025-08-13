Відео
Головна Економіка Проїзд в метро — для кого квиток коштуватиме вдвічі дорожче

Проїзд в метро — для кого квиток коштуватиме вдвічі дорожче

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 15:15
Подвійний тариф в метро — хто більше платитиме при вході в підземку в вересні
Люди чекають метро. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Для більшості киян підземка — важлива частина повсякденного життя. Нею їдуть на роботу, навчання, зустрічі або у справах. Зазвичай поїздка коштує 8 грн, але для деяких категорій пасажирів тариф може зрости.

Про те, чому деяким пасажирам метрополітену потрібно платити більше у серпні, зазначається в правилах користування Київською підземкою.

Читайте також:

Чому з деяких українців беруть доплату в метро

У 2025 році без додаткової оплати пасажири можуть брати з собою невеликі сумки, рюкзаки та валізи, музичні інструменти в чохлі, спортивне спорядження, дитячі візки, інвалідні крісла, тростини, милиці, а також клітки чи контейнери розміром до 120 см у сумі трьох вимірів.

Якщо багаж завеликий, доведеться доплатити. Платними є речі розміром від 120 см, довгі предмети понад 150 см та рулони діаметром від 10 см і довжиною від 100 см. Доплата становить вартість однієї поїздки, причому перевозити можна не більше двох одиниць. Тобто тариф за поїздку з великим багажем складе щонайменше 16 грн.

З чим можуть не пустити в метро в серпні

Деякі речі взагалі заборонено перевозити через небезпеку або дискомфорт для інших пасажирів. Це предмети розміром понад 200 см, великі клітки та контейнери, рулони діаметром понад 15 см і довжиною більше ніж 170 см, довгі предмети понад 220 см, речі без пакування, легкозаймисті, вибухові та токсичні речовини, наркотики, балони з газом чи киснем, а також тварини без спеціальних кліток (виняток — собаки-поводирі). 

Великі предмети на візках понад 200 см заборонені, якщо це не валіза на колесах або сумка-візок. Велосипеди та спортивне спорядження понад 120 см можна перевозити тільки розібраними. Працівники метро можуть також зупиняти пасажирів зі спортивним інвентарем, садовим обладнанням, мисливською зброєю або крихкими предметами без належного пакування.

Раніше ми писали, що Єврокомісія найближчим часом презентує стратегію розвитку високошвидкісних залізниць у Європі. В планах зробити поїзди конкурентами авіації за швидкістю, комфортом і ціною.

Також ми розповідали, що серпень для Укрзалізниці — пік сезону. Попит на квитки б’є рекорди, а місця на популярні рейси зникають за лічені години після початку продажу.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
