Квитковий “голод” — експерт розповів, чому бракує місць у потягах Укрзалізниці

Серпень традиційно є одним із найгарячіших місяців для Укрзалізниці — цього року попит на квитки сягнув рекордних показників. За даними перевізника, більшість місць на популярні маршрути розкуповують у перші години після старту продажу, тож дістати квиток вдається не всім.

Про те, чому квитків Укрзалізниці не вистачає для всіх пасажирів, в ефірі програми "Вечір.LIVE" розповів фінансовий аналітик Віктор Гальчинський.

Чому українцям бракує квитків на потяги

Лише за тиждень, з 4 по 10 серпня, залізницею скористалися 637,8 тисячі пасажирів. Це приблизно відповідає населенню Кривого Рогу. При цьому на найпопулярніші рейси попит у 5–8 разів перевищує кількість доступних місць.

За словами аналітика, одна з проблем — це боротьба з перекупами, яка все ще триває. Окрім того, значна частина квитків бронюється під спеціальний резерв — для військових, державних потреб та службових відряджень.

"Кількість користувачів спецрезерву для військових цього року зросла вдвічі", — підкреслив Гальчинський.

Експерт також зауважив, що через пошкодження під час воєнних ударів кількість вагонів зменшилася, а "Укрзалізниця" фізично не встигає відновлювати їх у темпі, який би повністю компенсував втрати.

Як УЗ прокоментувала ситуацію з квитками

В Укрзалізниці пояснюють, що нестача вагонів пов’язана зі зношенням рухомого складу, пошкодженнями через російські обстріли та закінченням строку експлуатації частини потягів.

"За багатьма популярними напрямками попит продовжує суттєво перевищувати пропозицію місць. Це призводить до швидкого розкуповування квитків одразу після відкриття продажів. Головна причина дефіциту — скорочення парку вагонів перевищує темпи його поповнення", — зазначається у повідомлені.

Відновлення вимагає значних коштів, а бюджет не завжди дозволяє швидко проводити ремонти.

Як Укрзалізниця бореться з перекупами квитків

Після посиленого контролю за онлайн-продажем квитків на внутрішні маршрути Укрзалізниця заблокувала 271 акаунт користувачів. Ці люди систематично скуповували квитки або намагалися обманювати додаток УЗ.

Виявилося, що власники акаунтів використовували додаток не для індивідуальної покупки, а для обходу правил:

резервували квитки, але не оплачували їх, сподіваючись купити пізніше;

створювали кілька пов’язаних акаунтів і купували квитки маленькими партіями;

купували багато квитків на різні імена та робили інші підозрілі дії, які помітила антифрод-система.

За прикладом банків, Укрзалізниця посилила перевірку користувачів і запровадила контроль за підозрілими операціями в онлайн-сервісах.

Раніше ми писали, що Укрзалізниця планує запровадити динамічні тарифи з обмеженнями. Квитки, придбані в останню мить, коштуватимуть дорожче, але не для військових. Для них ці правила не діятимуть.

Також ми розповідали, що було призначено додаткові рейси Київ — Івано-Франківськ, що дасть понад тисячу місць. Квитки вже доступні в касах, на сайті та в мобільному застосунку.