УЗ готується побудувати нову євроколію — яке місто наступне

Потяг УЗ. Фото: Укрзалізниця/Telegram

В Укрзалізниці готуються прокласти колії європейського зразка до кількох українських міст. Пасажири УЗ зовсім скоро відчують різницю на маршруті Чоп — Ужгород, а в недалекому майбутньому аналогічна зміна торкнеться Львова і Чернівців.

Про це розповів голова правління компанії Олександр Перцовський в інтерв’ю YouTube-каналу "Пряма червона".

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Куди прокладуть євроколії

Задум привести українські залізничні колії до європейського стандарту пошириться на певні західні міста, зокрема Чернівці, Ужгород і Львів. Перцовський впевнений, що міжнародні маршрути звідти матимуть попит навіть після відкриття повітряного простору та відновлення авіаційного сполучення.

"З Києва до Відня будеш їхати дуже довго поїздом. Але ось зі Львова нічним поїздом або "Інтерсіті" до Відня, Праги, Кракова, Варшави — це точно може вигравати", — зауважив голова правління УЗ.

Завдяки євроколіям вдасться з'єднати українські міста з ЄС для здійснення в них пересадок на міжнародні маршрути. Тоді пришвидшаться процеси, пов’язані не лише з перевезенням пасажирів, але й транспортуванням вантажів.

Олександр Перцовський запевнив: євроколія з Чопа до Ужгорода вже практично готова. Хоча у планах було закінчити роботи до початку 2025 року. Загальна вартість проєкту становила 1,3 млрд гривень, половину профінансував фонду Європейського Союзу — Connecting Europe Facilit (CEF). Наступним стане будівництво євроколії від кордону Польщі до Львова.

"Після завершення робіт українські пасажирські та вантажні поїзди зможуть без пересадок, без зміни візків і без зупинок на кордоні прямувати до Польщі та країн ЄС", — розповіли раніше в Міністерстві розвитку громад і територій.

Чи покриють євроколіями всю Україну

Таких планів на майбутнє в Укрзалізниці немає, уточнив Перцовський. За його словами, не потрібно покривати всю територію України коліями європейського стандарту, оскільки для перевезень вантажів суто в межах держави краще підходить саме широкий діаметр колії — 1 520 міліметрів.

Натомість у Європі стандартна ширина — 1 435 міліметрів. Нею користуються близько 60% усіх залізниць. Питання інтеграції поставало давно, але набуло критичного значення після початку повномасштабної війни, коли залізничний маршрут став єдиним для доставки вантажів.

Нагадаємо, Укрзалізниця оновила правила перевезення тварин у потягах. Тепер можна подорожувати у вагонах усіх типів з великими собаками (вище 45 см у холці) за умови викупу місць. Власники чотирилапих повинні мати ветеринарні документи, повідець і намордник.

Також ми писали, що у 2024 році найбільше зростання добробуту в Європі зафіксовано в Угорщині (+18,6%). Італія серед п’ятірки економік показала найкращий результат (+15%), а США — лише +2,3%. В Туреччині та Бельгії спостерігалося зниження медіанного добробуту.