Квитки на потяги УЗ — де потрібна верифікація через Дія.Підпис з 1 серпня

УЗ дослухалася до скарг пасажирів — як дозволила купувати квитки
Укрзалізниця дослухалася до скарг пасажирів щодо обов’язкової верифікації через Дія.Підпис для купівлі квитків на деякі потяги. З 1 серпня нововведення запустять для меншої кількості напрямів, ніж було анонсовано раніше.
Про це повідомила пресслужба УЗ в Telegram.
Де знадобиться Дія.Підпис
Залізничний оператор планував запустити тестовий режим продажу квитків на такі поїзди:
- №105/106 Одеса — Київ;
- №91/92 Львів — Київ;
- №29/30 Київ — Ужгород;
- №12 Львів — Одеса;
- №27/28 Київ — Чоп.
Але замість п’ятьох напрямів нововведення торкнеться лише трьох. З 1 серпня 2025 року верифікація через Дія.Підпис знадобиться пасажирам, які запланують подорожі такими потягами:
- №29/30 Київ — Ужгород;
- №12 Львів — Одеса;
- №27/28 Київ — Чоп.
"Дослухалися до пасажирів та змінили кількість рейсів, для яких вводимо верифікацію через Дія.Підпис у тестовому режимі з 1 серпня. Це необхідно, щоби запобігти зловживанням та протидіяти квитковим спекулянтам", — уточнили в Укрзалізниці.
Квитки УЗ в касі
Більше того, навіть на вказані рейси буде доступна купівля квитків у касах. Адже не всі українці мають паспорт громадянина нового зразка чи мобільний застосунок для верифікації особи. Пасажирам потрібно звернутися в конкретну касу, аби придбати проїзний документ:
- в Чопі — каса №2;
- в Ужгороді — каса №2;
- у Львові — каса №1;
- в Одесі — каси №14 та №2;
- у Києві — каса №21 та 22.
Наразі розпочався тестовий режим, під час якого в Укрзалізниці проаналізують ефект від нововведення та ухвалять рішення, чи розширити практику з верифікацією на інші популярні внутрішні рейси.
Що ще варто знати українцям
Нагадаємо, Укрзалізниця посилила перевірку документів на вокзалах через звернення пасажирів щодо недбалої перевірки квитків. Задля безпеки та боротьби з шахрайством компанія залучила воєнізовану охорону і вимагатиме суворішого контролю з боку провідників.
Також ми писали, що українці обурилися рішенням Укрзалізниці запровадити верифікацію через Дія.Підпис для купівлі квитків на низку потягів. Люди написали безліч скарг залізничному перевізнику в соціальних мережах, висловлюючи невдоволення.
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