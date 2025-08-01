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Головна Економіка УЗ дослухалася до скарг пасажирів — як дозволила купувати квитки

УЗ дослухалася до скарг пасажирів — як дозволила купувати квитки

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2025 10:13
Квитки на потяги УЗ — де потрібна верифікація через Дія.Підпис з 1 серпня
Потяг УЗ. Фото: Укрзалізниця/Telegram

Укрзалізниця дослухалася до скарг пасажирів щодо обов’язкової верифікації через Дія.Підпис для купівлі квитків на деякі потяги. З 1 серпня нововведення запустять для меншої кількості напрямів, ніж було анонсовано раніше.

Про це повідомила пресслужба УЗ в Telegram.

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Залізничний оператор планував запустити тестовий режим продажу квитків на такі поїзди:

  • №105/106 Одеса — Київ;
  • №91/92 Львів — Київ;
  • №29/30 Київ — Ужгород;
  • №12 Львів — Одеса;
  • №27/28 Київ — Чоп.

Але замість п’ятьох напрямів нововведення торкнеться лише трьох. З 1 серпня 2025 року верифікація через Дія.Підпис знадобиться пасажирам, які запланують подорожі такими потягами:

  • №29/30 Київ — Ужгород;
  • №12 Львів — Одеса;
  • №27/28 Київ — Чоп.

"Дослухалися до пасажирів та змінили кількість рейсів, для яких вводимо верифікацію через Дія.Підпис у тестовому режимі з 1 серпня. Це необхідно, щоби запобігти зловживанням та протидіяти квитковим спекулянтам", — уточнили в Укрзалізниці.

Квитки УЗ в касі

Більше того, навіть на вказані рейси буде доступна купівля квитків у касах. Адже не всі українці мають паспорт громадянина нового зразка чи мобільний застосунок для верифікації особи. Пасажирам потрібно звернутися в конкретну касу, аби придбати проїзний документ:

  • в Чопі — каса №2;
  • в Ужгороді — каса №2;
  • у Львові — каса №1;
  • в Одесі — каси №14 та №2;
  • у Києві — каса №21 та 22.

Наразі розпочався тестовий режим, під час якого в Укрзалізниці проаналізують ефект від нововведення та ухвалять рішення, чи розширити практику з верифікацією на інші популярні внутрішні рейси.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Укрзалізниця посилила перевірку документів на вокзалах через звернення пасажирів щодо недбалої перевірки квитків. Задля безпеки та боротьби з шахрайством компанія залучила воєнізовану охорону і вимагатиме суворішого контролю з боку провідників.

Також ми писали, що українці обурилися рішенням Укрзалізниці запровадити верифікацію через Дія.Підпис для купівлі квитків на низку потягів. Люди написали безліч скарг залізничному перевізнику в соціальних мережах, висловлюючи невдоволення.

Укрзалізниця подорож поїзди Дія квитки
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
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