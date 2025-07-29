Зміни від УЗ обурили українців — що кажуть про верифікацію для купівлі квитків

Пасажири біля поїзда УЗ. Фото: Укрзалізниця/Telegram

Укрзалізниця попередила пасажирів про тестовий запуск із 1 серпня 2025 року верифікації через Дія.Підпис для купівлі квитків на певні потяги. Нововведення оцінили далеко не всі українці. Наші громадяни висловили своє невдоволення і вказали на потенційні проблеми з придбанням квитків.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що кажуть українці про обов’язкову верифікацію через Дія.Підпис.

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Як доведеться купувати квитки

Хвилю обурення викликала новина від залізничного перевізника про запуск тестового режиму купівлі квитків на популярні напрямки. З 1 серпня українцям продаватимуть проїзні документи лише після проходження верифікації через Дія.Підпис. Нововведення пошириться на такі потяги:

№105/106 Одеса — Київ;

№91/92 Львів — Київ;

№29/30 Київ — Ужгород;

№12 Львів — Одеса;

№27/28 Київ — Чоп.

До такого рішення вдалися з метою зменшення кількості випадків зловживань під час придбання залізничних квитків. Як відомо, в Україні існує проблема з перекупниками, які миттєво бронюють місця в потягах онлайн, а потім "здирають" з пасажирів втридорога, перепродуючи квитки.

Що думають пасажири про нововведення від УЗ

Під постом Укрзалізниці в Facebook стосовно потенційної зміни в умовах обслуговування українці залишили понад тисячу коментарів. Більшість — негативні. Громадяни скаржаться на недоцільність подібного способу купівлі квитків, адже не в кожної людини встановлений додаток "Дія". А пенсіонери взагалі можуть не знати, що таке Дія.Підпис і як цим користуватися.

"Та навіть смартфони досі не у всіх є, і люди не зобов'язані їх мати. Таке нововведення є грубим порушенням прав людини. Є паспорт, який є підставою для купівлі квитка. Все інше не може бути обов'язковим. Якщо людина хоче (може) купити квиток тільки в касі, вона має право це зробити", — зауважила одна з користувачок у Facebook.

Скарги українців на нововведення від УЗ. Фото: скриншот

Скарги українців на нововведення від УЗ. Фото: скриншот

Скарги українців на нововведення від УЗ. Фото: скриншот

Скарги українців на нововведення від УЗ. Фото: скриншот

Скарги українців на нововведення від УЗ. Фото: скриншот

Скарги українців на нововведення від УЗ. Фото: скриншот 1 / 6











Коментатори в переважній більшості дивувалися, чому офіційні документи, зокрема паспорт, стали менш важливими у процесі купівлі квитка на потяг, аніж сторонній мобільний застосунок. На думку українців, нововведення є незручним, воно унеможливлює придбання проїзного для частини громадян.

"Тобто створюється штучна бар’єрність і непряма дискримінація за ознакою цифрової спроможності чи навіть віку", — обурився інший користувач соціальної мережі.

В Укрзалізниці зауважили, що люди мають змогу обрати альтернативні потяги на аналогічні напрямки, де доступна купівля в касах і без верифікації. На що пасажири відповіли: це не вихід, бо такі поїзди часто курсують за незручними графіками.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Укрзалізниця дозволила подорожувати з великими собаками в усіх типах вагонів, але з певними умовами. Наприклад, треба викупити місця в ряду чи купе. Службові собаки військових їздитимуть безплатно, але тільки з намордником і на повідцю.

Також ми писали, що пасажирів потягів можуть оштрафувати за різноманітні порушення. Наприклад, не можна подорожувати без квитка, пошкоджувати залізничні колії, псувати обладнання вагонів, курити в тамбурах і купе, викидати сміття з вікна тощо.