Зміни від УЗ обурили українців — що кажуть про верифікацію для купівлі квитків

Верифікація через Дія.Підпис — що кажуть люди про зміни від УЗ
Укрзалізниця попередила пасажирів про тестовий запуск із 1 серпня 2025 року верифікації через Дія.Підпис для купівлі квитків на певні потяги. Нововведення оцінили далеко не всі українці. Наші громадяни висловили своє невдоволення і вказали на потенційні проблеми з придбанням квитків.
Сайт Новини.LIVE розповідає, що кажуть українці про обов’язкову верифікацію через Дія.Підпис.
Як доведеться купувати квитки
Хвилю обурення викликала новина від залізничного перевізника про запуск тестового режиму купівлі квитків на популярні напрямки. З 1 серпня українцям продаватимуть проїзні документи лише після проходження верифікації через Дія.Підпис. Нововведення пошириться на такі потяги:
- №105/106 Одеса — Київ;
- №91/92 Львів — Київ;
- №29/30 Київ — Ужгород;
- №12 Львів — Одеса;
- №27/28 Київ — Чоп.
До такого рішення вдалися з метою зменшення кількості випадків зловживань під час придбання залізничних квитків. Як відомо, в Україні існує проблема з перекупниками, які миттєво бронюють місця в потягах онлайн, а потім "здирають" з пасажирів втридорога, перепродуючи квитки.
Що думають пасажири про нововведення від УЗ
Під постом Укрзалізниці в Facebook стосовно потенційної зміни в умовах обслуговування українці залишили понад тисячу коментарів. Більшість — негативні. Громадяни скаржаться на недоцільність подібного способу купівлі квитків, адже не в кожної людини встановлений додаток "Дія". А пенсіонери взагалі можуть не знати, що таке Дія.Підпис і як цим користуватися.
"Та навіть смартфони досі не у всіх є, і люди не зобов'язані їх мати. Таке нововведення є грубим порушенням прав людини. Є паспорт, який є підставою для купівлі квитка. Все інше не може бути обов'язковим. Якщо людина хоче (може) купити квиток тільки в касі, вона має право це зробити", — зауважила одна з користувачок у Facebook.
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Скарги українців на нововведення від УЗ. Фото: скриншот
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Скарги українців на нововведення від УЗ. Фото: скриншот
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Скарги українців на нововведення від УЗ. Фото: скриншот
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Скарги українців на нововведення від УЗ. Фото: скриншот
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Скарги українців на нововведення від УЗ. Фото: скриншот
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Скарги українців на нововведення від УЗ. Фото: скриншот
Коментатори в переважній більшості дивувалися, чому офіційні документи, зокрема паспорт, стали менш важливими у процесі купівлі квитка на потяг, аніж сторонній мобільний застосунок. На думку українців, нововведення є незручним, воно унеможливлює придбання проїзного для частини громадян.
"Тобто створюється штучна бар’єрність і непряма дискримінація за ознакою цифрової спроможності чи навіть віку", — обурився інший користувач соціальної мережі.
В Укрзалізниці зауважили, що люди мають змогу обрати альтернативні потяги на аналогічні напрямки, де доступна купівля в касах і без верифікації. На що пасажири відповіли: це не вихід, бо такі поїзди часто курсують за незручними графіками.
Що ще варто знати українцям
Нагадаємо, Укрзалізниця дозволила подорожувати з великими собаками в усіх типах вагонів, але з певними умовами. Наприклад, треба викупити місця в ряду чи купе. Службові собаки військових їздитимуть безплатно, але тільки з намордником і на повідцю.
Також ми писали, що пасажирів потягів можуть оштрафувати за різноманітні порушення. Наприклад, не можна подорожувати без квитка, пошкоджувати залізничні колії, псувати обладнання вагонів, курити в тамбурах і купе, викидати сміття з вікна тощо.
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