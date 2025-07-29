Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесСмакАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Верифікація через Дія.Підпис — що кажуть люди про зміни від УЗ

Верифікація через Дія.Підпис — що кажуть люди про зміни від УЗ

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 18:25
Зміни від УЗ обурили українців — що кажуть про верифікацію для купівлі квитків
Пасажири біля поїзда УЗ. Фото: Укрзалізниця/Telegram

Укрзалізниця попередила пасажирів про тестовий запуск із 1 серпня 2025 року верифікації через Дія.Підпис для купівлі квитків на певні потяги. Нововведення оцінили далеко не всі українці. Наші громадяни висловили своє невдоволення і вказали на потенційні проблеми з придбанням квитків.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що кажуть українці про обов’язкову верифікацію через Дія.Підпис.

Реклама
Читайте також:

Як доведеться купувати квитки

Хвилю обурення викликала новина від залізничного перевізника про запуск тестового режиму купівлі квитків на популярні напрямки. З 1 серпня українцям продаватимуть проїзні документи лише після проходження верифікації через Дія.Підпис. Нововведення пошириться на такі потяги:

  • №105/106 Одеса — Київ;
  • №91/92 Львів — Київ;
  • №29/30 Київ — Ужгород;
  • №12 Львів — Одеса;
  • №27/28 Київ — Чоп.

До такого рішення вдалися з метою зменшення кількості випадків зловживань під час придбання залізничних квитків. Як відомо, в Україні існує проблема з перекупниками, які миттєво бронюють місця в потягах онлайн, а потім "здирають" з пасажирів втридорога, перепродуючи квитки.

Що думають пасажири про нововведення від УЗ

Під постом Укрзалізниці в Facebook стосовно потенційної зміни в умовах обслуговування українці залишили понад тисячу коментарів. Більшість — негативні. Громадяни скаржаться на недоцільність подібного способу купівлі квитків, адже не в кожної людини встановлений додаток "Дія". А пенсіонери взагалі можуть не знати, що таке Дія.Підпис і як цим користуватися.

"Та навіть смартфони досі не у всіх є, і люди не зобов'язані їх мати. Таке нововведення є грубим порушенням прав людини. Є паспорт, який є підставою для купівлі квитка. Все інше не може бути обов'язковим. Якщо людина хоче (може) купити квиток тільки в касі, вона має право це зробити", — зауважила одна з користувачок у Facebook.

  • Верифікація через Дія.Підпис — що кажуть люди про зміни від УЗ - фото 1
    Скарги українців на нововведення від УЗ. Фото: скриншот
  • Верифікація через Дія.Підпис — що кажуть люди про зміни від УЗ - фото 2
    Скарги українців на нововведення від УЗ. Фото: скриншот
  • Верифікація через Дія.Підпис — що кажуть люди про зміни від УЗ - фото 3
    Скарги українців на нововведення від УЗ. Фото: скриншот
  • Верифікація через Дія.Підпис — що кажуть люди про зміни від УЗ - фото 4
    Скарги українців на нововведення від УЗ. Фото: скриншот
  • Верифікація через Дія.Підпис — що кажуть люди про зміни від УЗ - фото 5
    Скарги українців на нововведення від УЗ. Фото: скриншот
  • Верифікація через Дія.Підпис — що кажуть люди про зміни від УЗ - фото 6
    Скарги українців на нововведення від УЗ. Фото: скриншот
1 / 6
  • Верифікація через Дія.Підпис — що кажуть люди про зміни від УЗ - фото 1
  • Верифікація через Дія.Підпис — що кажуть люди про зміни від УЗ - фото 2
  • Верифікація через Дія.Підпис — що кажуть люди про зміни від УЗ - фото 3
  • Верифікація через Дія.Підпис — що кажуть люди про зміни від УЗ - фото 4
  • Верифікація через Дія.Підпис — що кажуть люди про зміни від УЗ - фото 5
  • Верифікація через Дія.Підпис — що кажуть люди про зміни від УЗ - фото 6

Коментатори в переважній більшості дивувалися, чому офіційні документи, зокрема паспорт, стали менш важливими у процесі купівлі квитка на потяг, аніж сторонній мобільний застосунок. На думку українців, нововведення є незручним, воно унеможливлює придбання проїзного для частини громадян.

"Тобто створюється штучна бар’єрність і непряма дискримінація за ознакою цифрової спроможності чи навіть віку", — обурився інший користувач соціальної мережі.

В Укрзалізниці зауважили, що люди мають змогу обрати альтернативні потяги на аналогічні напрямки, де доступна купівля в касах і без верифікації. На що пасажири відповіли: це не вихід, бо такі поїзди часто курсують за незручними графіками.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Укрзалізниця дозволила подорожувати з великими собаками в усіх типах вагонів, але з певними умовами. Наприклад, треба викупити місця в ряду чи купе. Службові собаки військових їздитимуть безплатно, але тільки з намордником і на повідцю.

Також ми писали, що пасажирів потягів можуть оштрафувати за різноманітні порушення. Наприклад, не можна подорожувати без квитка, пошкоджувати залізничні колії, псувати обладнання вагонів, курити в тамбурах і купе, викидати сміття з вікна тощо.

Укрзалізниця поїзди скарги квитки нововведення
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації