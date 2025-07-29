Изменения от УЗ возмутили украинцев — что говорят о верификации для покупки билетов

Пассажиры возле поезда УЗ. Фото: Укрзализныця/Telegram

Укрзализныця предупредила пассажиров о тестовом запуске с 1 августа 2025 года верификации через Дія.Підпис для покупки билетов на определенные поезда. Нововведение оценили далеко не все украинцы. Наши граждане выразили свое недовольство и указали на потенциальные проблемы с приобретением билетов.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что говорят украинцы об обязательной верификации через Дія.Підпис.

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Как придется покупать билеты

Волну возмущения вызвала новость от железнодорожного перевозчика о запуске тестового режима покупки билетов на популярные направления. С 1 августа украинцам будут продавать проездные документы только после прохождения верификации через Дія.Підпис. Нововведение распространится на такие поезда:

№105/106 Одесса — Киев;

№91/92 Львов — Киев;

№29/30 Киев — Ужгород;

№12 Львов — Одесса;

№27/28 Киев — Чоп.

К такому решению прибегли с целью уменьшения количества случаев злоупотреблений при приобретении железнодорожных билетов. Как известно, в Украине существует проблема с перекупщиками, которые мгновенно бронируют места в поездах онлайн, а затем "сдирают" с пассажиров втридорога, перепродавая билеты.

Что думают пассажиры о нововведениях от УЗ

Под постом Укрзализныци в Facebook относительно потенциального изменения в условиях обслуживания украинцы оставили более тысячи комментариев. Большинство — негативные. Граждане жалуются на нецелесообразность подобного способа покупки билетов, ведь не у каждого человека установлено приложение "Дія". А пенсионеры вообще могут не знать, что такое Дія.Підпис и как им пользоваться.

"И даже смартфоны до сих пор не у всех есть и люди не обязаны их иметь. Такое нововведение является грубым нарушением прав человека. Есть паспорт, который является основанием для покупки билета. Все остальное не может быть обязательным. Если человек хочет (может) купить билет только в кассе, он имеет право это сделать", — отметила одна из пользовательниц в Facebook.

Жалобы украинцев на нововведения от УЗ. Фото: скриншот

Жалобы украинцев на нововведения от УЗ. Фото: скриншот

Жалобы украинцев на нововведения от УЗ. Фото: скриншот

Жалобы украинцев на нововведения от УЗ. Фото: скриншот

Жалобы украинцев на нововведения от УЗ. Фото: скриншот

Жалобы украинцев на нововведения от УЗ. Фото: скриншот 1 / 6











Комментаторы в подавляющем большинстве удивлялись, почему официальные документы, в частности паспорт, стали менее важными в процессе покупки билета на поезд, чем стороннее мобильное приложение. По мнению украинцев, нововведение является неудобным, оно делает невозможным приобретение проездного для части граждан.

"То есть создается искусственная барьерность и косвенная дискриминация по признаку цифровой способности или даже возраста", — возмутился другой пользователь социальной сети.

В Укрзализныце отметили, что люди могут выбрать альтернативные поезда на аналогичные направления, где доступна покупка в кассах и без верификации. На что пассажиры ответили: это не выход из положения, ведь такие поезда часто курсируют по неудобным графикам.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Укрзализныця разрешила путешествовать с большими собаками во всех типах вагонов, но с определенными условиями. Например, надо выкупить места в ряду или купе. Служебные собаки военных будут ездить бесплатно, но только с намордником и на поводке.

Также мы писали, что пассажиров поездов могут оштрафовать за различные нарушения. Например, нельзя путешествовать без билета, повреждать железнодорожные пути, портить оборудование вагонов, курить в тамбурах и купе, выбрасывать мусор из окна и др.