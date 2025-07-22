10 порушень, за які штрафують пасажирів Укрзалізниці — що заборонено робити в поїзді

Провідниці перевіряють квитки людей. Фото: УНІАН

Під час подорожей залізницею важливо не лише мати квиток, а й дотримуватись правил, встановлених Укрзалізницею та чинним законодавством. За порушення передбачена адміністративна відповідальність — від дрібних штрафів до серйозних сум.

Про те, які дії пасажира порушують правила перевезень в поїздах та за що можуть оштрафувати українців в серпні, зазначається на сайті Укрзалізниці.

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Скільки доведеться заплатити за безквитковий проїзд

Згідно зі 135 статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення, якщо пасажира спіймають у потязі без квитка, доведеться заплатити штраф у десятикратному розмірі від вартості проїзду.

Наприклад, за квиток вартістю 300 грн доведеться сплатити 3 000 грн. Щоб не платити зайвого, квиток краще купувати завчасно — у касі, терміналі або через застосунок.

За що ще можуть оштрафувати

Окрім наявності квитка, пасажирам Укрзалізниці потрібно дотримуватись й інших правил перевезень. За їх порушення передбачено таке покарання:

Зайва вага ручної поклажі — штраф 17 грн. Пошкодження залізничної колії — штраф 170–510 грн. Підробка або продаж фальшивих квитків — штраф 510–850 грн. Псування обладнання вагонів чи локомотивів — штраф 170–510 грн. Куріння у вагонах, тамбурах або на платформах — штраф 85–340 грн. Викидання сміття з вікна або перехід колії в недозволеному місці — штраф 34–170 грн. Неправильне перевезення небезпечних речовин — попередження або штраф від 102 до 170 грн. Порушення пожежної безпеки — 850 грн для пасажирів і до 10 200 грн для працівників. Небезпечні дії, як-от поїздка на дахах, підніжках, проїзд у вантажному поїзді, гальмування без причини — штраф 119–255 грн.

Ці правила створені для безпеки всіх пасажирів. Щоб не платити штрафи та не зіпсувати подорож, варто заздалегідь ознайомитися з вимогами Укрзалізниці та дотримуватись їх під час поїздки.

Раніше ми писали, що багато українців, зокрема пенсіонери, не знають про своє право на знижки при купівлі залізничних квитків, хоча це дозволяє значно зекономити під час подорожей.

Також ми розповідали, що щодня тисячі людей обирають потяги Укрзалізниці для подорожі в Польщу — Варшави, Хелма, Перемишля. Та через високий попит і обмежену кількість місць придбати квиток на міжнародний рейс часто непросто.