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Главная Экономика 10 оснований для штрафа — что запрещено делать в поезде

10 оснований для штрафа — что запрещено делать в поезде

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2025 19:10
10 нарушений, за которые штрафуют пассажиров Укрзализныци — что запрещено делать в поезде
Проводницы проверяют билеты людей. Фото: УНИАН

Во время путешествий по железной дороге важно не только иметь билет, но и соблюдать правила, установленные Укрзализныцей и действующим законодательством. За нарушение предусмотрена административная ответственность — от мелких штрафов до серьезных сумм.

О том, какие действия пассажира нарушают правила перевозок в поездах и за что могут оштрафовать украинцев в августе, отмечается на сайте Укрзализныци.

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Согласно 135 статье Кодекса Украины об административных правонарушениях, если пассажира поймают в поезде без билета, придется заплатить штраф в десятикратном размере от стоимости проезда.

Например, за билет стоимостью 300 грн придется заплатить 3 000 грн. Чтобы не платить лишнего, билет лучше покупать заранее — в кассе, терминале или через приложение.

За что еще могут оштрафовать

Кроме наличия билета, пассажирам Укрзализныци нужно соблюдать и другие правила перевозок. За их нарушение предусмотрено такое наказание:

  1. Лишний вес ручной клади — штраф 17 грн.
  2. Повреждение железнодорожного пути — штраф 170-510 грн.
  3. Подделка или продажа фальшивых билетов — штраф 510-850 грн.
  4. Порча оборудования вагонов или локомотивов — штраф 170-510 грн.
  5. Курение в вагонах, тамбурах или на платформах — штраф 85-340 грн.
  6. Выбрасывание мусора из окна или переход пути в неположенном месте — штраф 34-170 грн.
  7. Неправильная перевозка опасных веществ — предупреждение или штраф от 102 до 170 грн.
  8. Нарушение пожарной безопасности — 850 грн для пассажиров и до 10 200 грн для работников.
  9. Опасные действия, такие как поездка на крышах, подножках, проезд в грузовом поезде, торможение без причины — штраф 119-255 грн.

Эти правила созданы для безопасности всех пассажиров. Чтобы не платить штрафы и не испортить путешествие, стоит заранее ознакомиться с требованиями Укрзализныци и соблюдать их во время поездки.

Ранее мы писали, что многие украинцы, в частности пенсионеры, не знают о своем праве на скидки при покупке железнодорожных билетов, хотя это позволяет значительно сэкономить во время путешествий.

Также мы рассказывали, что ежедневно тысячи людей выбирают поезда Укрзализныци для путешествия в Польшу — Варшаву, Хелм, Перемышль. Но из-за высокого спроса и ограниченного количества мест приобрести билет на международный рейс часто непросто.

Укрзализныця транспорт штрафы железная дорога проезд
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
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