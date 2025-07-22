10 нарушений, за которые штрафуют пассажиров Укрзализныци — что запрещено делать в поезде

10 оснований для штрафа — что запрещено делать в поезде
Во время путешествий по железной дороге важно не только иметь билет, но и соблюдать правила, установленные Укрзализныцей и действующим законодательством. За нарушение предусмотрена административная ответственность — от мелких штрафов до серьезных сумм.
О том, какие действия пассажира нарушают правила перевозок в поездах и за что могут оштрафовать украинцев в августе, отмечается на сайте Укрзализныци.
Сколько придется заплатить за безбилетный проезд
Согласно 135 статье Кодекса Украины об административных правонарушениях, если пассажира поймают в поезде без билета, придется заплатить штраф в десятикратном размере от стоимости проезда.
Например, за билет стоимостью 300 грн придется заплатить 3 000 грн. Чтобы не платить лишнего, билет лучше покупать заранее — в кассе, терминале или через приложение.
За что еще могут оштрафовать
Кроме наличия билета, пассажирам Укрзализныци нужно соблюдать и другие правила перевозок. За их нарушение предусмотрено такое наказание:
- Лишний вес ручной клади — штраф 17 грн.
- Повреждение железнодорожного пути — штраф 170-510 грн.
- Подделка или продажа фальшивых билетов — штраф 510-850 грн.
- Порча оборудования вагонов или локомотивов — штраф 170-510 грн.
- Курение в вагонах, тамбурах или на платформах — штраф 85-340 грн.
- Выбрасывание мусора из окна или переход пути в неположенном месте — штраф 34-170 грн.
- Неправильная перевозка опасных веществ — предупреждение или штраф от 102 до 170 грн.
- Нарушение пожарной безопасности — 850 грн для пассажиров и до 10 200 грн для работников.
- Опасные действия, такие как поездка на крышах, подножках, проезд в грузовом поезде, торможение без причины — штраф 119-255 грн.
Эти правила созданы для безопасности всех пассажиров. Чтобы не платить штрафы и не испортить путешествие, стоит заранее ознакомиться с требованиями Укрзализныци и соблюдать их во время поездки.
Ранее мы писали, что многие украинцы, в частности пенсионеры, не знают о своем праве на скидки при покупке железнодорожных билетов, хотя это позволяет значительно сэкономить во время путешествий.
Также мы рассказывали, что ежедневно тысячи людей выбирают поезда Укрзализныци для путешествия в Польшу — Варшаву, Хелм, Перемышль. Но из-за высокого спроса и ограниченного количества мест приобрести билет на международный рейс часто непросто.
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