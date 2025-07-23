В УЗ оновили правила перевезення тварин — що мають знати їх господарі

Собака у потязі. Фото: кадр із відео

Укрзалізниця оновила правила перевезення домашніх улюбленців потягами. Тепер подорожі з тваринами вимагають дотримання затверджених норм. Але вони покликані зробити поїздки з чотирилапими улюбленцями більш комфортними для всіх пасажирів.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці в Telegram.

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Правила перевезення великих тварин

Щоб мінімізувати негативну реакцію на оновлені вимоги і зробити їх максимально прийнятними для власників домашніх улюбленців, залізничники перед внесенням пропозиції на розгляд консультувалися з UAnimals, фахівцями Міністерства розвитку громад і територій, транспортними експертами країн-партнерів.

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Як результат, були ухвалені правила транспортування тварин у потягах Укрзалізниці. Відтепер великі собаки (вище 45 см у холці) можуть подорожувати у вагонах всіх типів, але з застереженнями:

у швидкісному поїзді Інтерсіті+ треба викупити всі місця, розміщені єдиним блоком у ряду, а собака має перебувати на підлозі біля власника, під сидіннями чи біля них;

у спальному вагоні класу "Люкс" і вагонах міжнародного призначення RIC необхідно викупити всі місця в купе;

службові собаки представників Сил оборони можуть їхати в усіх типах вагонів безплатно незалежно від свого розміру (повідець та намордник є обов’язковими).

Подорожі з маленькими тваринами

Що стосується котів і собак дрібних порід до 45 см у холці, то їх дозволили перевозити в купе без переноски за умови викупу всіх місць. Так домашні улюбленці зможуть вільно пересуватися і забезпечать собі здоровий сон.

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"Переноска необов’язково має бути "жорсткою конструкцією" — для подорожей достатньо сучасної сумки, рюкзака чи іншої ємності для перевезення з водонепроникним дном", — уточнили в Укрзалізниці.

Власники чотирилапих під час подорожі повинні мати ветеринарні документи, окремий квиток на тварину, повідець і намордник. Саме на господарів пухнастих улюбленців покладено обов’язок забезпечити комфорт всіх оточуючих.

Нерідкими є випадки виникнення дискомфорту чи алергічних реакцій у когось із пасажирів. Тоді необхідно звернутися до провідників/стюардів, які знайдуть власнику і тварині інше комфортне місце до завершення поїздки.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, пасажири міжміського та міжнародного автобусного сполучення для перевезення тварин повинні надати ветеринарний документ, що підтверджує стан здоров’я домашнього улюбленця. Без нього в салон автобуса не пустять.

Також ми писали, що власників тварин можуть оштрафувати на тисячі гривень за полишення домашнього улюбленця напризволяще. Якщо ці дії призвели до каліцтва/загибелі чотирилапого, загрожує обмеження волі на строк від 1 до 3 років.