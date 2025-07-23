В УЗ обновили правила перевозки животных — что должны знать их хозяева

Собака в поезде. Фото: кадр из видео

Укрзализныця обновила правила перевозки домашних любимцев поездами. Теперь путешествия с животными требуют соблюдения утвержденных норм. Но они призваны сделать поездки с четвероногими любимцами более комфортными для всех пассажиров.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в Telegram.

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Правила перевозки крупных животных

Чтобы минимизировать негативную реакцию на обновленные требования и сделать их максимально приемлемыми для владельцев домашних любимцев, железнодорожники перед внесением предложения на рассмотрение консультировались с UAnimals, специалистами Министерства развития общин и территорий, транспортными экспертами стран-партнеров.

Как результат, были приняты правила транспортировки животных в поездах Укрзализныци. Отныне большие собаки (выше 45 см в холке) могут путешествовать в вагонах всех типов, но с оговорками:

в скоростном поезде Интерсити+ надо выкупить все места, размещенные единым блоком в ряду, а собака должна находиться на полу возле владельца, под сиденьями или возле них;

в спальном вагоне класса "Люкс" и вагонах международного назначения RIC необходимо выкупить все места в купе;

служебные собаки представителей Сил обороны могут ехать во всех типах вагонов бесплатно независимо от своего размера (поводок и намордник являются обязательными).

Путешествия с маленькими животными

Что касается котов и собак мелких пород до 45 см в холке, то их разрешили перевозить в купе без переноски при условии выкупа всех мест. Так домашние любимцы смогут свободно передвигаться и обеспечат себе здоровый сон.

"Переноска необязательно должна быть "жесткой конструкцией" — для путешествий достаточно современной сумки, рюкзака или другой емкости для перевозки с водонепроницаемым дном", — уточнили в Укрзализныце.

Владельцы четвероногих во время путешествия должны иметь ветеринарные документы, отдельный билет на животное, поводок и намордник. Именно на хозяев пушистых любимцев возложена обязанность обеспечить комфорт всех окружающих.

Нередки случаи возникновения дискомфорта или аллергических реакций у кого-то из пассажиров. Тогда необходимо обратиться к проводникам/стюардам, которые найдут владельцу и животному другое комфортное место до завершения поездки.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, пассажиры междугородного и международного автобусного сообщения для перевозки животных должны предоставить ветеринарный документ, подтверждающий состояние здоровья домашнего любимца. Без него в салон автобуса не пустят.

Также мы писали, что владельцев животных могут оштрафовать на тысячи гривен за оставление домашнего любимца на произвол судьбы. Если эти действия привели к увечью/гибели четвероногого, грозит ограничение свободы на срок от 1 до 3 лет.