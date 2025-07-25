Укрзалізниця запустить верифікацію через Дія.Підпис — на яких рейсах будуть зміни

Потяг УЗ. Фото: Укрзалізниця/Telegram

Укрзалізниця попередила пасажирів про введення верифікації через Дія.Підпис для низки популярних напрямків. Це потрібно для мінімізації зловживань, коли перекупники заздалегідь бронюють вільні місця в потягах і перепродують квитки дорожче.

Деталі розповіла пресслужба Укрзалізниці в Telegram.

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Залізничний перевізник запровадить верифікацію клієнтів у тестовому режимі з 1 серпня 2025 року. Перший етап передбачає запровадження змін на таких регулярних рейсах:

№105/106 Одеса — Київ;

№91/92 Львів — Київ;

№29/30 Київ — Ужгород;

№12 Львів — Одеса;

№27/28 Київ — Чоп.

"Придбання квитків через каси буде недоступне. Нові правила не стосуватимуться рейсів зі спецрезервом квитків для військовослужбовців. Захисники і захисниці надалі можуть бронювати та купувати квитки через спеціальний сервіс Укрзалізниці та Армія+", — констатували в УЗ.

Зауважимо, чимало українців скаржаться на неможливість придбати квитки через скупників. Вони активізувалися в літній період, коли почався сезон відпусток. Місця в потягах бронюють майже одразу після відкриття продажів (за 20 днів до відправлення), аби потім реалізувати зневіреним мандрівникам набагато дорожче.

Як користуватися Дія.Підпис

Так називають кваліфікований цифровий підпис, за допомогою якого українці можуть авторизуватися на різних платформах, отримувати доступ до онлайн-послуг, підписувати документи в мобільному телефоні тощо. Це аналог реального підпису, але в цифровому форматі.

Щоб створити Дія.Підпис, необхідно здійснити такий алгоритм:

в застосунку знайти однойменний пункт меню і натиснути кнопку "Створити";

підтвердити особу за фото;

вигадати і ввести пароль;

переглянути сертифікат після формування.

Українці вже можуть здійснювати верифікацію в Електронному кабінеті платника податків. Потрібно відсканувати код на сторінці авторизації, підтвердити особу за фото і здійснити вхід.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Укрзалізниці змінили правила перевезення тварин. Відтепер великих собак (вище 45 см у холці) можна перевозити у вагонах всіх типів. А з дрібними тваринами дозволили подорожувати без переноски за умови викупу всіх місць у купе.

Також ми писали, що деякі категорії українців можуть їздити потягами Укрзалізниці безплатно один раз на рік. Пільги мають особи, що переслідувались нацистським режимом, Герої Радянського Союзу та нагороджені орденами Слави, учасники бойових дій.