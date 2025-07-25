Укрзализныця запустит верификацию через Дія.Підпис — на каких рейсах будут изменения

Поезд УЗ. Фото: Укрзализныця/Telegram

Укрзализныця предупредила пассажиров о введении верификации через Дія.Підпис для ряда популярных направлений. Это нужно для минимизации злоупотреблений, когда перекупщики заранее бронируют свободные места в поездах и перепродают билеты дороже.

Детали рассказала пресс-служба Укрзализныци в Telegram.

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Железнодорожный перевозчик введет верификацию клиентов в тестовом режиме с 1 августа 2025 года. Первый этап предусматривает введение изменений на таких регулярных рейсах:

№105/106 Одесса — Киев;

№91/92 Львов — Киев;

№29/30 Киев — Ужгород;

№12 Львов — Одесса;

№27/28 Киев — Чоп.

"Приобретение билетов через кассы будет недоступно. Новые правила не будут касаться рейсов со спецрезервом билетов для военнослужащих. Защитники и защитницы в дальнейшем могут бронировать и покупать билеты через специальный сервис Укрзализныци и Армия+", — констатировали в УЗ.

Отметим, многие украинцы жалуются на невозможность приобрести билеты через скупщиков. Они активизировались в летний период, когда начался сезон отпусков. Места в поездах бронируют почти сразу после открытия продаж (за 20 дней до отправления), чтобы потом реализовать отчаявшимся путешественникам гораздо дороже.

Как пользоваться Дія.Підпис

Так называют квалифицированную цифровую подпись, с помощью которой украинцы могут авторизоваться на различных платформах, получать доступ к онлайн-услугам, подписывать документы в мобильном телефоне. Это аналог реальной подписи, но в цифровом формате.

Чтобы создать Дія.Підпис, необходимо осуществить такой алгоритм:

в приложении найти одноименный пункт меню и нажать кнопку "Создать";

подтвердить личность по фото;

придумать и ввести пароль;

просмотреть сертификат после формирования.

Украинцы уже могут осуществлять верификацию в Электронном кабинете налогоплательщика. Нужно отсканировать код на странице авторизации, подтвердить личность по фото и осуществить вход.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Укрзализныце изменили правила перевозки животных. Отныне больших собак (выше 45 см в холке) можно перевозить в вагонах всех типов. А с мелкими животными разрешили путешествовать без переноски при условии выкупа всех мест в купе.

Также мы писали, что некоторые категории украинцев могут ездить поездами Укрзализныци бесплатно один раз в год. Льготы имеют люди, которые преследовались нацистским режимом, Герои Советского Союза и награжденные орденами Славы, участники боевых действий.