Билеты на поезда УЗ — где нужна верификация через Дія.Підпис с 1 августа

Поезд УЗ. Фото: Укрзализныця/Telegram

Укрзализныця прислушалась к жалобам пассажиров относительно обязательной верификации через Дія.Підпис для покупки билетов на некоторые поезда. С 1 августа нововведение запустят для меньшего количества направлений, чем было анонсировано ранее.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ в Telegram.

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Где понадобится Дія.Підпис

Железнодорожный оператор планировал запустить тестовый режим продажи билетов на такие поезда:

№105/106 Одесса — Киев;

№91/92 Львов — Киев;

№29/30 Киев — Ужгород;

№12 Львов — Одесса;

№27/28 Киев — Чоп.

Но вместо пяти направлений нововведение коснется только трех. С 1 августа 2025 года верификация через Дія.Підпис понадобится пассажирам, которые запланируют путешествия такими поездами:

№29/30 Киев — Ужгород;

№12 Львов — Одесса;

№27/28 Киев — Чоп.

"Прислушались к пассажирам и изменили количество рейсов, для которых вводим верификацию через Дія.Підпис в тестовом режиме с 1 августа. Это необходимо, чтобы предотвратить злоупотребления и противодействовать билетным спекулянтам", — уточнили в Укрзализныце.

Билеты УЗ в кассе

Более того, даже на указанные рейсы будет доступна покупка билетов в кассах. Ведь не все украинцы имеют паспорт гражданина нового образца или мобильное приложение для верификации личности. Пассажирам нужно обратиться в конкретную кассу, дабы приобрести проездной документ:

в Чопе — касса №2;

в Ужгороде — касса №2;

во Львове — касса №1;

в Одессе — кассы №14 и №2;

в Киеве — касса №21 и 22.

С 1 августа начался тестовый режим, во время которого в Укрзализныце проанализируют эффект от нововведения и примут решение, расширить ли практику с верификацией на другие популярные внутренние рейсы.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Укрзализныця усилила проверку документов на вокзалах из-за обращения пассажиров относительно небрежной проверки билетов. Для безопасности и борьбы с мошенничеством компания привлекла военизированную охрану и потребует более строгого контроля со стороны проводников.

Также мы писали, что украинцы возмутились решением Укрзализныци ввести верификацию через Дія.Підпис для покупки билетов на ряд поездов. Люди написали множество жалоб железнодорожному перевозчику в социальных сетях, выражая недовольство.