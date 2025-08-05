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Главная Экономика УЗ модернизирует запад Украины — что хочет построить для Львова

УЗ модернизирует запад Украины — что хочет построить для Львова

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 18:03
УЗ готовится построить новую евроколею — какой город следующий
Поезд УЗ. Фото: Укрзализныця/Telegram

В Укрзализныце готовятся проложить пути европейского образца в несколько украинских городов. Пассажиры УЗ совсем скоро почувствуют разницу на маршруте Чоп — Ужгород, а в скором будущем аналогичное изменение коснется Львова и Черновцов.

Об этом рассказал председатель правления компании Александр Перцовский в интервью YouTube-каналу "Пряма червона".

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Куда проложат евроколеи

Замысел привести украинские железнодорожные пути к европейскому стандарту распространится на определенные западные города, в частности Черновцы, Ужгород и Львов. Перцовский уверен, что международные маршруты оттуда будут пользоваться спросом даже после открытия воздушного пространства и восстановления авиационного сообщения.

"Из Киева в Вену будешь ехать очень долго поездом. Но вот из Львова ночным поездом или "Интерсити" в Вену, Прагу, Краков, Варшаву — это точно может выигрывать", — отметил председатель правления УЗ.

Благодаря евроколеям удастся соединить украинские города с ЕС для осуществления в них пересадок на международные маршруты. Тогда ускорятся процессы, связанные не только с перевозкой пассажиров, но и транспортировкой грузов.

Александр Перцовский заверил: евроколея из Чопа в Ужгород уже практически готова. Хотя в планах было закончить работы до начала 2025 года. Общая стоимость проекта составила 1,3 млрд гривен, половину профинансировал фонд Европейского Союза — Connecting Europe Facilit (CEF). Следующим станет строительство евроколеи от границы Польши до Львова.

"После завершения работ украинские пассажирские и грузовые поезда смогут без пересадок, без смены багажа и без остановок на границе следовать в Польшу и страны ЕС", — рассказали ранее в Министерстве развития общин и территорий.

Покроют ли евроколеями всю Украину

Таких планов на будущее в Укрзализныци нет, уточнил Перцовский. По его словам, нет необходимости покрывать всю территорию Украины путями европейского стандарта, поскольку для перевозок грузов сугубо в пределах государства лучше подходит именно широкий диаметр колеи — 1 520 миллиметров.

Зато в Европе стандартная ширина — 1 435 миллиметров. Ею пользуются около 60% всех железных дорог. Вопрос интеграции возникал давно, но приобрел критическое значение после начала полномасштабной войны, когда железнодорожный маршрут стал единственным для доставки грузов.

Напомним, Укрзализныця обновила правила перевозки животных в поездах. Теперь можно путешествовать в вагонах всех типов с большими собаками (выше 45 см в холке) при условии выкупа мест. Владельцы четвероногих должны иметь ветеринарные документы, поводок и намордник.

Также мы писали, что в 2024 году наибольший рост благосостояния в Европе зафиксирован в Венгрии (+18,6%). Италия среди пятерки экономик показала лучший результат (+15%), а США — всего +2,3%. В Турции и Бельгии наблюдалось снижение медианного благосостояния.

Укрзализныця Европа поезда пассажиры нововведение
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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