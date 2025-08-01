Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесСмакАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Неочікувана тенденція — де в Європі люди багатіють найшвидше

Неочікувана тенденція — де в Європі люди багатіють найшвидше

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2025 11:10
Мапа добробуту — де в Європі люди багатіють та бідніють найшвидше
Долари та євро на столі. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

За даними звіту UBS "Глобальне багатство 2025", у період із 2023 до 2024 року статок на одну дорослу людину збільшився в переважній більшості європейських країн. Найбільший стрибок добробуту громадян за останній рік відбувся в Угорщині, за нею йдуть Литва та Швеція. 

Про те, як змінюються статки людей у різних країнах світу, йдеться на порталі "Мінфін".

Реклама
Читайте також:

В яких країнах рівень добробуту населення зростає

В Угорщині зафіксовано найвище реальне зростання медіанного багатства на дорослу людину в період із 2023 до 2024 року — на 18,6%. Зростання також досягло 15% і вище в деяких інших країнах, таких як:

  • Литва (16,9%); 
  • Швеція (15,3%);
  • Італія (15%);
  • Латвія (15%).

З п'яти найбільших економік Європи в Італії спостерігалося найвище реальне зростання добробуту на дорослу людину — 15%, тоді як у Великій Британії він був найнижчим — 5,3%. Франція (10,3%), Німеччина (9,5%) та Іспанія (9%) згрупувалися між ними.

За межами Європи значне зростання у 2024 році спостерігалося у Південній Кореї (13,9%), Австралії (10,7%), Канаді (9,6%) та Японії (8,6%). Зростання в США було невеликим і склало 2,3%. 

У яких країнах населення збідніло

Згідно зі звітом, серед країн-членів ЄС, країн-кандидатів, членів ЄАВТ та Великої Британії лише у Туреччині та Бельгії спостерігалося зниження медіанного добробуту на одного дорослого. Туреччина виділяється різким падінням на 20,9%, тоді як у Бельгії зафіксовано помірніше падіння на 5,6%.

У Китаї та РФ було зафіксовано помітне зниження на 6,3 та 8,2 % відповідно. Якщо розглядати середню зміну добробуту, а не медіанну, то тут зниження торкнулося більшої кількості країн.

У Туреччині (-14,6%) та Бельгії (-0,3%) середні показники знизилися, порівнюючи з медіанними значеннями. У Люксембурзі (-1,3%), Естонії (-2,3%), Франції (-1,8%) та Великій Британії (-3,6%) також було зафіксовано зниження.

Чому знижується рівень добробуту населення у світі

"Скорочення реального середнього добробуту на дорослу людину в цей період було зумовлене головним чином високою інфляцією у відповідних країнах, особливо в Австрії, Бельгії та Нідерландах, а також в Італії, хоча й трохи меншою мірою", — наголошується в доповіді.

Зростання чисельності дорослого населення стало ще одним чинником, який сприяв цьому, насамперед у Нідерландах і, меншою мірою у Швейцарії, йдеться у доповіді. У разі Швейцарії основним чинником стало знецінення валюти, за яким була інфляція.

Раніше ми порівнювали рівень прожиткового мінімуму в Україні та країнах Євросоюзу. 

Також дізнавайтеся, на які виплати можуть розраховувати українські біженці в різних країнах Європи.

гроші Європа багатство фінанси статистика
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації