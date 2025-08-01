Мапа добробуту — де в Європі люди багатіють та бідніють найшвидше

Долари та євро на столі. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

За даними звіту UBS "Глобальне багатство 2025", у період із 2023 до 2024 року статок на одну дорослу людину збільшився в переважній більшості європейських країн. Найбільший стрибок добробуту громадян за останній рік відбувся в Угорщині, за нею йдуть Литва та Швеція.

Про те, як змінюються статки людей у різних країнах світу, йдеться на порталі "Мінфін".

Реклама

Читайте також:

В яких країнах рівень добробуту населення зростає

В Угорщині зафіксовано найвище реальне зростання медіанного багатства на дорослу людину в період із 2023 до 2024 року — на 18,6%. Зростання також досягло 15% і вище в деяких інших країнах, таких як:

Литва (16,9%);

Швеція (15,3%);

Італія (15%);

Латвія (15%).

З п'яти найбільших економік Європи в Італії спостерігалося найвище реальне зростання добробуту на дорослу людину — 15%, тоді як у Великій Британії він був найнижчим — 5,3%. Франція (10,3%), Німеччина (9,5%) та Іспанія (9%) згрупувалися між ними.

За межами Європи значне зростання у 2024 році спостерігалося у Південній Кореї (13,9%), Австралії (10,7%), Канаді (9,6%) та Японії (8,6%). Зростання в США було невеликим і склало 2,3%.

У яких країнах населення збідніло

Згідно зі звітом, серед країн-членів ЄС, країн-кандидатів, членів ЄАВТ та Великої Британії лише у Туреччині та Бельгії спостерігалося зниження медіанного добробуту на одного дорослого. Туреччина виділяється різким падінням на 20,9%, тоді як у Бельгії зафіксовано помірніше падіння на 5,6%.

У Китаї та РФ було зафіксовано помітне зниження на 6,3 та 8,2 % відповідно. Якщо розглядати середню зміну добробуту, а не медіанну, то тут зниження торкнулося більшої кількості країн.

У Туреччині (-14,6%) та Бельгії (-0,3%) середні показники знизилися, порівнюючи з медіанними значеннями. У Люксембурзі (-1,3%), Естонії (-2,3%), Франції (-1,8%) та Великій Британії (-3,6%) також було зафіксовано зниження.

Чому знижується рівень добробуту населення у світі

"Скорочення реального середнього добробуту на дорослу людину в цей період було зумовлене головним чином високою інфляцією у відповідних країнах, особливо в Австрії, Бельгії та Нідерландах, а також в Італії, хоча й трохи меншою мірою", — наголошується в доповіді.

Зростання чисельності дорослого населення стало ще одним чинником, який сприяв цьому, насамперед у Нідерландах і, меншою мірою у Швейцарії, йдеться у доповіді. У разі Швейцарії основним чинником стало знецінення валюти, за яким була інфляція.

Раніше ми порівнювали рівень прожиткового мінімуму в Україні та країнах Євросоюзу.

Також дізнавайтеся, на які виплати можуть розраховувати українські біженці в різних країнах Європи.