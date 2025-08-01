Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Неожиданная тенденция — где в Европе люди богатеют быстрее всего

Неожиданная тенденция — где в Европе люди богатеют быстрее всего

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2025 11:10
Карта благосостояния — где в Европе люди богатеют и беднеют быстрее всего
Доллары и евро на столе. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

По данным отчета UBS "Глобальное богатство 2025", в период с 2023 по 2024 год состояние на одного взрослого человека увеличилось в подавляющем большинстве европейских стран. Наибольший скачок благосостояния граждан за последний год произошел в Венгрии, за ней следуют Литва и Швеция.

О том, как меняются доходы людей в разных странах мира, говорится на портале "Минфин".

Реклама
Читайте также:

В каких странах уровень благосостояния населения растет

В Венгрии зафиксирован самый высокий реальный рост медианного богатства на взрослого человека в период с 2023 по 2024 год — на 18,6%. Рост также достиг 15% и выше в некоторых других странах, таких как:

  • Литва (16,9%);
  • Швеция (15,3%);
  • Италия (15%);
  • Латвия (15%).

Из пяти крупнейших экономик Европы в Италии наблюдался самый высокий реальный рост благосостояния на взрослого человека — 15%, тогда как в Великобритании он был самым низким — 5,3%. Франция (10,3%), Германия (9,5%) и Испания (9%) сгруппировались между ними.

За пределами Европы значительный рост в 2024 году наблюдался в Южной Корее (13,9%), Австралии (10,7%), Канаде (9,6%) и Японии (8,6%). Рост в США был небольшим и составил 2,3%.

В каких странах население обеднело

Согласно отчету, среди стран-членов ЕС, стран-кандидатов, членов ЕАСТ и Великобритании только в Турции и Бельгии наблюдалось снижение медианного благосостояния на одного взрослого. Турция выделяется резким падением на 20,9%, тогда как в Бельгии зафиксировано более умеренное падение на 5,6%.

В Китае и РФ было зафиксировано заметное снижение на 6,3 и 8,2 % соответственно.

Если рассматривать среднее изменение благосостояния, а не медианное, то здесь снижение коснулось большего количества стран.

В Турции (-14,6%) и Бельгии (-0,3%) средние показатели снизились по сравнению с медианными значениями. В Люксембурге (-1,3%), Эстонии (-2,3%), Франции (-1,8%) и Великобритании (-3,6%) также было зафиксировано снижение.

Почему снижается уровень благосостояния населения в мире

"Сокращение реального среднего благосостояния на взрослого человека в этот период было обусловлено главным образом высокой инфляцией в соответствующих странах, особенно в Австрии, Бельгии и Нидерландах, а также в Италии, хотя и в несколько меньшей степени", — отмечается в докладе.

Рост численности взрослого населения стал еще одним фактором, который способствовал этому, прежде всего в Нидерландах и, в меньшей степени в Швейцарии, говорится в докладе. В случае Швейцарии основным фактором стало обесценивание валюты, за которым последовала инфляция.

Ранее мы сравнивали уровень прожиточного минимума в Украине и странах Евросоюза.

Также узнавайте, на какие выплаты могут рассчитывать украинские беженцы в разных странах Европы.

деньги Европа богатство финансы статистика
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации