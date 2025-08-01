Карта благосостояния — где в Европе люди богатеют и беднеют быстрее всего

Доллары и евро на столе. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

По данным отчета UBS "Глобальное богатство 2025", в период с 2023 по 2024 год состояние на одного взрослого человека увеличилось в подавляющем большинстве европейских стран. Наибольший скачок благосостояния граждан за последний год произошел в Венгрии, за ней следуют Литва и Швеция.

О том, как меняются доходы людей в разных странах мира, говорится на портале "Минфин".

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В каких странах уровень благосостояния населения растет

В Венгрии зафиксирован самый высокий реальный рост медианного богатства на взрослого человека в период с 2023 по 2024 год — на 18,6%. Рост также достиг 15% и выше в некоторых других странах, таких как:

Литва (16,9%);

Швеция (15,3%);

Италия (15%);

Латвия (15%).

Из пяти крупнейших экономик Европы в Италии наблюдался самый высокий реальный рост благосостояния на взрослого человека — 15%, тогда как в Великобритании он был самым низким — 5,3%. Франция (10,3%), Германия (9,5%) и Испания (9%) сгруппировались между ними.

За пределами Европы значительный рост в 2024 году наблюдался в Южной Корее (13,9%), Австралии (10,7%), Канаде (9,6%) и Японии (8,6%). Рост в США был небольшим и составил 2,3%.

В каких странах население обеднело

Согласно отчету, среди стран-членов ЕС, стран-кандидатов, членов ЕАСТ и Великобритании только в Турции и Бельгии наблюдалось снижение медианного благосостояния на одного взрослого. Турция выделяется резким падением на 20,9%, тогда как в Бельгии зафиксировано более умеренное падение на 5,6%.

В Китае и РФ было зафиксировано заметное снижение на 6,3 и 8,2 % соответственно.

Если рассматривать среднее изменение благосостояния, а не медианное, то здесь снижение коснулось большего количества стран.

В Турции (-14,6%) и Бельгии (-0,3%) средние показатели снизились по сравнению с медианными значениями. В Люксембурге (-1,3%), Эстонии (-2,3%), Франции (-1,8%) и Великобритании (-3,6%) также было зафиксировано снижение.

Почему снижается уровень благосостояния населения в мире

"Сокращение реального среднего благосостояния на взрослого человека в этот период было обусловлено главным образом высокой инфляцией в соответствующих странах, особенно в Австрии, Бельгии и Нидерландах, а также в Италии, хотя и в несколько меньшей степени", — отмечается в докладе.

Рост численности взрослого населения стал еще одним фактором, который способствовал этому, прежде всего в Нидерландах и, в меньшей степени в Швейцарии, говорится в докладе. В случае Швейцарии основным фактором стало обесценивание валюты, за которым последовала инфляция.

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