Карта благосостояния — где в Европе люди богатеют и беднеют быстрее всего

Неожиданная тенденция — где в Европе люди богатеют быстрее всего
По данным отчета UBS "Глобальное богатство 2025", в период с 2023 по 2024 год состояние на одного взрослого человека увеличилось в подавляющем большинстве европейских стран. Наибольший скачок благосостояния граждан за последний год произошел в Венгрии, за ней следуют Литва и Швеция.
О том, как меняются доходы людей в разных странах мира, говорится на портале "Минфин".
В каких странах уровень благосостояния населения растет
В Венгрии зафиксирован самый высокий реальный рост медианного богатства на взрослого человека в период с 2023 по 2024 год — на 18,6%. Рост также достиг 15% и выше в некоторых других странах, таких как:
- Литва (16,9%);
- Швеция (15,3%);
- Италия (15%);
- Латвия (15%).
Из пяти крупнейших экономик Европы в Италии наблюдался самый высокий реальный рост благосостояния на взрослого человека — 15%, тогда как в Великобритании он был самым низким — 5,3%. Франция (10,3%), Германия (9,5%) и Испания (9%) сгруппировались между ними.
За пределами Европы значительный рост в 2024 году наблюдался в Южной Корее (13,9%), Австралии (10,7%), Канаде (9,6%) и Японии (8,6%). Рост в США был небольшим и составил 2,3%.
В каких странах население обеднело
Согласно отчету, среди стран-членов ЕС, стран-кандидатов, членов ЕАСТ и Великобритании только в Турции и Бельгии наблюдалось снижение медианного благосостояния на одного взрослого. Турция выделяется резким падением на 20,9%, тогда как в Бельгии зафиксировано более умеренное падение на 5,6%.
В Китае и РФ было зафиксировано заметное снижение на 6,3 и 8,2 % соответственно.
Если рассматривать среднее изменение благосостояния, а не медианное, то здесь снижение коснулось большего количества стран.
В Турции (-14,6%) и Бельгии (-0,3%) средние показатели снизились по сравнению с медианными значениями. В Люксембурге (-1,3%), Эстонии (-2,3%), Франции (-1,8%) и Великобритании (-3,6%) также было зафиксировано снижение.
Почему снижается уровень благосостояния населения в мире
"Сокращение реального среднего благосостояния на взрослого человека в этот период было обусловлено главным образом высокой инфляцией в соответствующих странах, особенно в Австрии, Бельгии и Нидерландах, а также в Италии, хотя и в несколько меньшей степени", — отмечается в докладе.
Рост численности взрослого населения стал еще одним фактором, который способствовал этому, прежде всего в Нидерландах и, в меньшей степени в Швейцарии, говорится в докладе. В случае Швейцарии основным фактором стало обесценивание валюты, за которым последовала инфляция.
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