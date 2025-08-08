Відео
Головна Економіка Квитків побільшає — куди УЗ запустить два нові потяги

Квитків побільшає — куди УЗ запустить два нові потяги

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 13:45
УЗ запустить потяги на популярний маршрут з 18 серпня — куди стане більше квитків
Потяг Укрзалізниці. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Укрзалізниця призначила кілька додаткових потягів на ажіотажний напрямок — із Києва до Івано-Франківська і назад. Пасажири вже можуть купити квитки в касах, на офіційному сайті перевізника чи в мобільному застосунку. Завдяки рухомому складу кількість місць збільшиться на понад тисячу.

Про це повідомила пресслужба УЗ в Telegram.

Коли курсуватимуть нові потяги УЗ

Через традиційний літній ажіотаж, який не сильно спадає взимку, компанія вирішила запустити два потяги з Києва до Івано-Франківська. Пасажири отримають додатково 1028 місць кожного дня в обидві сторони. Це розвантажить напрямок і спростить для українців процес купівлі квитків.

Перша поїздка відбудеться 18 серпня: поїзд №150/149 Івано-Франківськ — Київ відправиться зі станції о 21:32, а прибуде у столицю України близько 07:10. Зворотній маршрут щоденно починатиметься о 20:29, а кінцева зупинка відбуватиметься о 05:39.

Другий призначений потяг №751/752 Київ — Івано-Франківськ почне курсувати з 19 серпня. Він сформований з сидячих вагонів-трансформерів 1-го та 2-го класу. Графік відправлення — кожного дня, окрім середи:

  • виїзд із Києва — 08:27, зупинка у Львові — з 15:01 по 15:20, прибуття в Івано-Франківськ — 17:20;
  • відправлення у зворотному напрямку — 09:30, зупинка у Львові — з 11:30 по 11:50, прибуття до Києва — 18:38.

Водночас пасажирів попередили, що з 25 серпня по 4 вересня потяг прибуватиме до столиці раніше — о 18:04. В Укрзалізниці констатували: збільшення пропозиції місць на популярному напрямку стало можливим завдяки покращенню ефективності використання рухомого складу.

Зручні пересадки в Івано-Франківську

Часто українці купують квитки на прямі потяги, щоб дістатися до Яремчі, Татарова, Ворохти, Ясіні або Рахова з метою подорожі в гори. Якщо немає вільних місць, пасажирам доступні альтернативні варіанти.

Наприклад, із нічного експреса №149/150 можна пересісти на приміський поїзд №6404/6403 Івано-Франківськ — Яремче, а потім добратися до пункту призначення потягом №6441 Коломия — Ділове. Плюс існує змога здійснити пересадку на приміський дизель-поїзд №6402/6401 Івано-Франківськ — Ворохта.

Нагадаємо, Укрзалізниця планує прокласти колії європейського стандарту до Ужгорода, Львова й Чернівців, аби поїзди могли прямувати до ЄС без пересадок і зупинок. Це пришвидшить пасажирські перевезення та міжнародну логістику.

Також ми писали, що українців обурило нововведення Укрзалізниці — верифікація через Дія.Підпис для купівлі квитків на певні потяги. Пасажири вважають такий підхід дискримінаційним, недоречним і складним для пенсіонерів.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
