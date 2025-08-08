УЗ запустит поезда на популярный маршрут с 18 августа — куда станет больше билетов

Поезд Укрзализныци. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Укрзализныця назначила несколько дополнительных поездов на ажиотажное направление — из Киева в Ивано-Франковск и обратно. Пассажиры уже могут купить билеты в кассах, на официальном сайте перевозчика или в мобильном приложении. Благодаря подвижному составу количество мест увеличится более чем на тысячу.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ в Telegram.

Когда будут курсировать новые поезда УЗ

Из-за традиционного летнего ажиотажа, который не сильно спадает зимой, компания решила запустить два поезда из Киева в Ивано-Франковск. Пассажиры получат дополнительно 1028 мест каждый день в обе стороны. Это разгрузит направление и упростит для украинцев процесс покупки билетов.

Первая поездка состоится 18 августа: поезд №150/149 Ивано-Франковск — Киев отправится со станции в 21:32, а прибудет в столицу Украины около 07:10. Обратный маршрут ежедневно будет начинаться в 20:29, а конечная остановка будет происходить в 05:39.

Второй назначенный поезд №751/752 Киев — Ивано-Франковск начнет курсировать с 19 августа. Он сформирован из сидячих вагонов-трансформеров 1-го и 2-го класса. График отправления — каждый день, кроме среды:

выезд из Киева — 08:27, остановка во Львове — с 15:01 по 15:20, прибытие в Ивано-Франковск — 17:20;

отправление в обратном направлении — 09:30, остановка во Львове — с 11:30 по 11:50, прибытие в Киев — 18:38.

Пассажиров предупредили, что с 25 августа по 4 сентября поезд будет прибывать в столицу раньше — в 18:04. В Укрзализныце констатировали: увеличение предложения мест на популярном направлении стало возможным благодаря улучшению эффективности использования подвижного состава.

Удобные пересадки в Ивано-Франковске

Часто украинцы покупают билеты на прямые поезда, чтобы добраться до Яремчи, Татарова, Ворохты, Ясини или Рахова с целью путешествия в горы. Если нет свободных мест, пассажирам доступны альтернативные варианты.

Например, с ночного экспресса №149/150 можно пересесть на пригородный поезд №6404/6403 Ивано-Франковск — Яремче, а затем добраться до пункта назначения поездом №6441 Коломыя — Деловое. Плюс существует возможность осуществить пересадку на пригородный дизель-поезд №6402/6401 Ивано-Франковск — Ворохта.

Напомним, Укрзализныця планирует проложить пути европейского стандарта в Ужгород, Львов и Черновцы, дабы поезда могли следовать в ЕС без пересадок и остановок. Это ускорит пассажирские перевозки и международную логистику.

Также мы писали, что украинцев возмутило нововведение Укрзализныци — верификация через Дія.Підпис для покупки билетов на определенные поезда. Пассажиры считают такой подход дискриминационным, неуместным и сложным для пенсионеров.