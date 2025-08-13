Билетный "голод" — эксперт рассказал, почему не хватает мест в поездах Укрзализныци

Люди в очереди за железнодорожными билетами. Фото: УНИАН

Август традиционно является одним из самых горячих месяцев для Укрзализныци — в этом году спрос на билеты достиг рекордных показателей. По данным перевозчика, большинство мест на популярные маршруты раскупают в первые часы после старта продаж, поэтому достать билет удается не всем.

О том, почему билетов Укрзализныци не хватает для всех пассажиров, в эфире программы "Вечер.LIVE" рассказал финансовый аналитик Виктор Гальчинский.

Читайте также:

Почему украинцам не хватает билетов на поезда

Только за неделю, с 4 по 10 августа, железной дорогой воспользовались 637,8 тысячи пассажиров. Это примерно соответствует населению Кривого Рога. При этом на самые популярные рейсы спрос в 5-8 раз превышает количество доступных мест.

По словам аналитика, одна из проблем — это борьба с перекупами, которая все еще продолжается. Кроме того, значительная часть билетов бронируется под специальный резерв — для военных, государственных нужд и служебных командировок.

"Количество пользователей спецрезерва для военных в этом году выросло вдвое", — подчеркнул Гальчинский.

Эксперт также отметил, что из-за повреждений во время военных ударов количество вагонов уменьшилось, а "Укрзализныця" физически не успевает восстанавливать их в темпе, который бы полностью компенсировал потери.

Как УЗ прокомментировала ситуацию с билетами

В Укрзализныце объясняют, что нехватка вагонов связана с износом подвижного состава, повреждениями из-за российских обстрелов и окончанием срока эксплуатации части поездов.

"По многим популярным направлениям спрос продолжает существенно превышать предложение мест. Это приводит к быстрому разбиранию билетов сразу после открытия продаж. Главная причина дефицита — сокращение парка вагонов превышает темпы его пополнения", — отмечается в сообщении.

Восстановление требует значительных средств, а бюджет не всегда позволяет быстро проводить ремонты.

Как Укрзализныця борется с перекупщиками билетов

После усиленного контроля за онлайн-продажей билетов на внутренние маршруты Укрзализныця заблокировала 271 аккаунт пользователей. Эти люди систематически скупали билеты или пытались обмануть приложение УЗ.

Выяснилось, что владельцы аккаунтов использовали приложение не для индивидуальной покупки, а для обхода правил:

резервировали билеты, но не оплачивали их, надеясь купить позже;

создавали несколько связанных аккаунтов и покупали билеты небольшими партиями;

приобретали много билетов на разные имена и совершали другие подозрительные действия, которые заметила антифрод-система.

По примеру банков, Укрзализныця усилила проверку пользователей и ввела контроль за подозрительными операциями в онлайн-сервисах.

Ранее мы писали, что Укрзализныця планирует ввести динамические тарифы с ограничениями. Билеты, приобретенные в последний момент, будут стоить дороже, но не для военных. Для них эти правила не будут действовать.

Также мы рассказывали, что были назначены дополнительные рейсы Киев — Ивано-Франковск, что даст более тысячи мест. Билеты уже доступны в кассах, на сайте и в мобильном приложении.