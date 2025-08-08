Ціни на квитки — в Укрзалізниці розсекретили, до чого готуватися пасажирам

Інформаційне табло на вокзалі. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

В Укрзалізниці пропонують запровадити динамічне ціноутворення, але з певними обмеженнями. Наприклад, щоб купувати квитки в останній момент було дорожче, ніж завчасно. Але зміни не повинні поширюватися на військовослужбовців.

Про це заявив голова правління УЗ Олександр Перцовський під час зустрічі з журналістами.

Чи можуть подорожчати квитки на потяги

Очільник компанії переконаний: подорожі залізницею мають залишатися максимально доступними під час воєнного стану, проте ніхто не забороняє підвищити вартість окремих квитків до завершення активних бойових дій в Україні.

"Ми точно підтримаємо позицію, що доступні квитки мають залишитися, але вже сьогодні можна запровадити динамічне ціноутворення, можна лібералізувати певну категорію дорожчих квитків. Це дасть ресурс для розвитку пасажирських перевезень", — зазначив Перцовський.

Він запропонував переглянути тарифну модель, аби проїзні документи коштували дорожче для пасажирів, які бронюють місця в останній момент. Натомість для українців, які купують квитки завчасно, вони будуть доступні за найменшим тарифом.

Ще у серпні 2024 року Перцовський виголошував незгоду з державним регулюванням вартості СВ квитків. Тоді ж пропонувалося запровадити гнучке ціноутворення в потягах "Інтерсіті". Але голова правління заперечив, що компанія подала пропозицію щодо зміни цін на пасажирські перевезення.

Нові потяги Укрзалізниці

Раніше ми розповідали, що перевізник запустить два нові рухомі склади на популярний маршрут, аби збільшити кількість місць для пасажирів:

з 18 серпня — поїзд №150/149 Івано-Франківськ — Київ;

з 19 серпня — поїзд №751/752 Київ — Івано-Франківськ.

Завдяки цьому українці отримають додаткові 1028 місць щодня в обидві сторони. Це крок до розвантаження популярного напрямку і спрощення процесу купівлі проїзних документів.

Вони вже доступні на офіційному сайті Укрзалізниці, в касах вокзалів і мобільному застосунку компанії, оскільки продажі традиційно відкриваються за 20 календарних днів до відправлення потягів.

Нагадаємо, Укрзалізниця планує прокласти колії європейського зразка до кількох західних міст, зокрема Ужгорода, Львова і Чернівців. Це допоможе пришвидшити пасажирські/вантажні перевезення, мінімізувавши часові витрати.

Також ми писали, щоб викупити все купе на потяг Укрзалізниці до Хелму, варто зайти на сайт за кілька хвилин до 9:00 і вчасно оновити сторінку. Найкраще бронювати останні 4 місця, адже їх зазвичай обирають не одразу.