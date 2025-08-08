Цены на билеты — в Укрзализныце рассекретили, к чему готовиться пассажирам

Информационное табло на вокзале. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

В Укрзализныце предлагают ввести динамическое ценообразование, но с определенными ограничениями. Например, чтобы покупать билеты в последний момент было дороже, чем заранее. Но изменения не должны распространяться на военнослужащих.

Об этом заявил председатель правления УЗ Александр Перцовский во время встречи с журналистами.

Могут ли подорожать билеты на поезда

Глава компании убежден: путешествия по железной дороге должны оставаться максимально доступными во время военного положения, однако никто не запрещает повысить стоимость отдельных билетов до завершения активных боевых действий в Украине.

"Мы точно поддержим позицию, что доступные билеты должны остаться, но уже сегодня можно ввести динамическое ценообразование, можно либерализовать определенную категорию дорогих билетов. Это даст ресурс для развития пассажирских перевозок", — отметил Перцовский.

Он предложил пересмотреть тарифную модель, чтобы проездные документы стоили дороже для пассажиров, бронирующих места в последний момент. Зато для украинцев, которые покупают билеты заранее, они будут доступны по наименьшему тарифу.

Еще в августе 2024 года Перцовский был не согласен с государственным регулированием стоимости СВ билетов. Тогда же предлагалось ввести гибкое ценообразование в поездах "Интерсити". Но председатель правления отрицал, что компания подала предложение по изменению цен на пассажирские перевозки.

Новые поезда Укрзализныци

Ранее мы рассказывали, что перевозчик запустит два новых подвижных состава на популярный маршрут, дабы увеличить количество мест для пассажиров:

с 18 августа — поезд №150/149 Ивано-Франковск — Киев;

с 19 августа — поезд №751/752 Киев — Ивано-Франковск.

Благодаря этому украинцы получат дополнительные 1028 мест ежедневно в обе стороны. Это шаг к разгрузке популярного направления и упрощению процесса покупки проездных документов.

Они уже доступны на официальном сайте Укрзализныци, в кассах вокзалов и мобильном приложении компании, поскольку продажи традиционно открываются за 20 календарных дней до отправления поездов.

Напомним, Укрзализныця планирует проложить пути европейского образца до нескольких западных городов, в частности Ужгорода, Львова и Черновцов. Это поможет ускорить пассажирские/грузовые перевозки, минимизировав временные затраты.

Также мы писали, чтобы выкупить все купе на поезд Укрзализныци до Хелма, стоит зайти на сайт за несколько минут до 9:00 и вовремя обновить страницу. Лучше бронировать последние 4 места, ведь их обычно выбирают не сразу.