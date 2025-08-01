Як викупити купе на потяг Київ-Хелм — поради українцям

Поїзд Хелм — Київ. Фото: пресслужба УЗ

Через закрите небо українці вимушені проходити сім кіл пекла заради поїздки у відпустку за кордон. Проте подорожі Укрзалізницею значно приємніші, ніж стояти годинами на кордоні та чекати перевірку.

Туристка iryna_yuu розповіла в TikTok, як встигнути викупити все купе на потяг до Хелму, який має особливий попит.

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Мандрівниця розповіла, що квитки УЗ починають продаватися за 20 діб до відправлення о дев'ятій ранку. Вона порадила за 5-10 хвилин до початку продажу зайти в додаток чи на сайт, ввести потрібний напрямок, вичекати 9 годину та натиснути "Оновити".

Коли з'являться доступні потяги, щоб викупити все купе — обирайте одразу останні 4 місця в вагоні. Річ у тому, що пасажири їх бронюють в останню чергу. Дівчина зізналась, що їхала з трьома друзями, а тому викупила 4 місце на своє ім'я. За її словами, провідники не робили їй жодних зауважень з цього приводу, а тільки уточнили, скільки людей буде їхати у купе.

Мандрівниця підкреслила, що потяг дуже зручний, адже майже одразу на це перон прибуває електричка Хелм-Варшава.

Нагадаємо, в Укрзалізниці змінили правила перевезення тварин. Також ми писали, як іноземцям купувати квитки УЗ без "Дії".