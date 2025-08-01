Как выкупить купе на поезд Киев-Хелм - советы украинцам

Поезд Хелм - Киев. Фото: пресс-служба УЗ

Из-за закрытого неба украинцы вынуждены проходить 7 кругов ада ради поездки в отпуск за границу. Однако путешествия Укрзализныцей значительно приятнее, чем стоять часами на границе и ждать проверку.

Туристка iryna_yuu рассказала в TikTok, как успеть выкупить все купе на поезд в Хелм, который пользуется особым спросом.

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Путешественница рассказала, что билеты УЗ начинают продаваться за 20 суток до отправления в девять утра. Она посоветовала за 5-10 минут до начала продаж зайти в приложение или на сайт, ввести нужное направление, выждать 9 часов и нажать "Обновить".

Когда появятся доступные поезда, чтобы выкупить все купе, выбирайте сразу последние четыре места в вагоне. Дело в том, что пассажиры их бронируют в последнюю очередь. Девушка призналась, что ехала с тремя друзьями, а поэтому выкупила четыре места на свое имя. По ее словам, проводники не делали ей никаких замечаний по этому поводу, а только уточнили, сколько людей будет ехать в купе.

Путешественница подчеркнула, что поезд очень удобен, ведь почти сразу на это перрон прибывает электричка Хелм-Варшава.

Напомним, в Укрзализныце изменили правила перевозки животных. Также мы писали, как иностранцам покупать билеты УЗ без "Дії".