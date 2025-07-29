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Головна Туризм УЗ запровадила верифікацію — як придбати квитки без "Дії"

УЗ запровадила верифікацію — як придбати квитки без "Дії"

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 17:11
Як купувати квитки УЗ без верифікації в Дії — інструкція
Пенсіонерка шукає квитки в додатку "УЗ". Фото: freepik.com

Укрзалізниця із серпня в тестовому режимі на деякі популярні маршрути запровадила верифікацію через "Дія.Підпис". Проте іноземці не можуть користуватися відповідним додатком.

Портал visitukraine.today розповів, як придбати квитки на потрібний напрямок без "Дії".

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Як купувати квитки УЗ без верифікації

Громадяни іноземних країн мають право купувати квитки на міжнародні й внутрішні напрямки УЗ без перевірки в "Дії". 

Для початку треба завантажити мобільний додаток "Укрзалізниця" та зареєструватися в ньому, заповнивши свій номер телефону та електронну адресу.

Після реєстрації необхідно пройти перевірку особи, заповнивши відповідну анкету. В пустих полях необхідно заповнити:

  • ім’я й прізвище латиницею;
  • номер телефону та email, які використовувалися при реєстрації.
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Квиток Укрзалізниці. Фото: УНІАН

Також пасажиру треба завантажити фото паспорта та селфі з паспортом у руках. Заявку розглядають до 12 годин. Після перевірки іноземець зможе купувати та повертати квитки онлайн.

Нагадаємо, в Укрзалізниці змінили правила перевезення тварин. Також ми розповідали, за що можуть оштрафувати пасажирів поїзда.

Укрзалізниця подорож туризм квитки інструкція
Маргарита Рибакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рибакова
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