Як купувати квитки УЗ без верифікації в Дії — інструкція

Пенсіонерка шукає квитки в додатку "УЗ". Фото: freepik.com

Укрзалізниця із серпня в тестовому режимі на деякі популярні маршрути запровадила верифікацію через "Дія.Підпис". Проте іноземці не можуть користуватися відповідним додатком.

Портал visitukraine.today розповів, як придбати квитки на потрібний напрямок без "Дії".

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Як купувати квитки УЗ без верифікації

Громадяни іноземних країн мають право купувати квитки на міжнародні й внутрішні напрямки УЗ без перевірки в "Дії".

Для початку треба завантажити мобільний додаток "Укрзалізниця" та зареєструватися в ньому, заповнивши свій номер телефону та електронну адресу.

Після реєстрації необхідно пройти перевірку особи, заповнивши відповідну анкету. В пустих полях необхідно заповнити:

ім’я й прізвище латиницею;

номер телефону та email, які використовувалися при реєстрації.

Квиток Укрзалізниці. Фото: УНІАН

Також пасажиру треба завантажити фото паспорта та селфі з паспортом у руках. Заявку розглядають до 12 годин. Після перевірки іноземець зможе купувати та повертати квитки онлайн.

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