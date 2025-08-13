Двойной тариф в метро — кто будет больше платить при входе в подземку в сентябре

Люди ждут метро. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Для большинства киевлян подземка - важная часть повседневной жизни. По ней едут на работу, учебу, встречи или по делам. Обычно поездка стоит 8 грн, но для некоторых категорий пассажиров тариф может вырасти.

О том, почему некоторым пассажирам метрополитена нужно платить больше в августе, отмечается в правилах пользования Киевской подземкой.

Почему с некоторых украинцев берут доплату в метро

В 2025 году без дополнительной оплаты пассажиры могут брать с собой небольшие сумки, рюкзаки и чемоданы, музыкальные инструменты в чехле, спортивное снаряжение, детские коляски, инвалидные кресла, трости, костыли, а также клетки или контейнеры размером до 120 см в сумме трех измерений.

Если багаж слишком большой, придется доплатить. Платными являются вещи размером от 120 см, длинные предметы более 150 см и рулоны диаметром от 10 см и длиной от 100 см. Доплата составляет стоимость одной поездки, причем перевозить можно не более двух единиц. То есть тариф за поездку с большим багажом составит не менее 16 грн.

С чем могут не пустить в метро в августе

Некоторые вещи вообще запрещено перевозить из-за опасности или дискомфорта для других пассажиров. Это предметы размером более 200 см, большие клетки и контейнеры, рулоны диаметром более 15 см и длиной более 170 см, длинные предметы более 220 см, вещи без упаковки, легковоспламеняющиеся, взрывчатые и токсичные вещества, наркотики, баллоны с газом или кислородом, а также животные без специальных клеток (исключение — собаки-поводыри).

Большие предметы на тележках более 200 см запрещены, если это не чемодан на колесах или сумка-тележка. Велосипеды и спортивное снаряжение более 120 см можно перевозить только разобранными. Работники метро могут также останавливать пассажиров со спортивным инвентарем, садовым оборудованием, охотничьим оружием или хрупкими предметами без надлежащей упаковки.

