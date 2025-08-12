Квитків на потяги УЗ всім не вистачає — скільки людей претендують на одне місце

Залізничний вокзал. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Серпень — один із найбільш пікових місяців у році для Укрзалізниці. Статистика показала, що попит на місце в потягу шалений, особливо на популярні напрямки. Квитків не вистачає всім охочим, оскільки їх розкуповують майже одразу після запуску продажу.

Деталі розповіла пресслужба УЗ в Telegram.

Реклама

Читайте також:

Попит перевищує пропозицію Укрзалізниці

За період із 4 по 10 серпня 2025 року послугами залізничного перевізника скористалися 637 800 пасажирів — це орієнтовно чисельність населення Кривого Рогу. Водночас людям не вистачає квитків, особливо на ажіотажні напрямки: попит становить від п’яти до восьми пасажирів на одне місце.

"За багатьма популярними напрямками попит продовжує суттєво перевищувати пропозицію місць. Це призводить до швидкого розкуповування квитків одразу після відкриття продажів. Головна причина дефіциту — скорочення парку вагонів перевищує темпи його поповнення", — зазначили в УЗ.

Статистика перевезень Укрзалізниці за тиждень. Фото: УЗ/Telegram

Ось такий попит зафіксували на потяги упродовж звітного тижня.

Київ — Львів: пошук квитків — 160 048, доступні місця — 20 912.

Київ — Одеса: пошук квитків — 100 959, доступні місця — 19 020.

Київ — Харків: пошук квитків — 70 400, доступні місця — 18 528.

Київ — Перемишль: пошук квитків — 67 147, доступні місця — 22 814.

Київ — Дніпро: пошук квитків — 57 700, доступні місця — 11 682.

В Укрзалізниці уточнили, що нестача місць пояснюється старінням рухомого складу, руйнуванням потягів російськими обстрілами, настанням граничних термінів експлуатації тощо. За цим усім слідує дорогий ремонт, на який не завжди вистачає коштів.

Водночас у компанії запевнили: на деякі маршрути вдалося збільшити кількість місць порівняно з минулим роком шляхом оптимізації використання наявного рухомого складу. Серед доступних варіантів покращення ситуації закупівля вагонів та поїздів Інтерсіті+, здійснення капітальних ремонтів, модернізація наявних вагонів та ін.

Чи подорожчають квитки УЗ

Голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський розповів під час зустрічі з журналістами, що вбачає рішення запровадити динамічне ціноутворення ефективним. Він запропонував залишити вартість квитків на потяги доступною більшості українців, але трохи переглянути тарифну модель.

"Ми точно підтримаємо позицію, що доступні квитки мають залишитися, але вже сьогодні можна запровадити динамічне ціноутворення, можна лібералізувати певну категорію дорожчих квитків. Це дасть ресурс для розвитку пасажирських перевезень", — зазначив Перцовський.

Зокрема, йшлося про продаж квитків за вищу ціну, якщо людина бронює місце в потягу в останній момент. Натомість пасажири, які першими замовлять квитки, платитимуть за найнижчим тарифом. При цьому нововведення не має поширюватися на військовослужбовців.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Укрзалізниця планує побудувати колії європейського стандарту до Ужгорода, Львова і Чернівців. Це допоможе пришвидшити міжнародні пасажирські та вантажні перевезення. Завдяки євроколіям вдасться з'єднати українські міста з ЄС.

Також ми писали, що в УЗ прислухалися до скарг пасажирів і зменшили кількість потягів, квитки на які доступні лише за умови верифікації через "Дія.Підпис". Плюс продаж став доступним у касах вокзалів, чого не планувалося одразу.